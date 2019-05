7 spa pazzesche sottoterra e sott’acqua

vanityfair

(Di sabato 18 maggio 2019) Sentirsi avvolti da un’atmosfera speciale in luoghi unici. Scoprire il “proprio io” tornando alle origini concedendoci un time-out dallo stress quotidiano. Questa Spa è un museo! Un esclusivo relais 5 stelle, con vista pazzesca sulle valli umbre, è il risultato di un lungo restauro dell’antico monastero di Santa Caterina risalente al 1275 per una comunità di monache benedettine. Nel centro storico di Assisi, il ha solo suite, tutte diverse, alcune con tanto di affreschi e volte a botte, dove il comfort più tecnologico si sposa con l’autenticità della pietra antica. Fiore all’occhiello la Spa Museum, ricavata tra le mura di un anfiteatro romano di cui si possono ancora ammirare i resti come in un museo. Qui, due cisterne romane con volta a botte perfettamente conservate ospitano una sala massaggi e l’hammam. I peccati di gola sono soddisfatti dai ricercati e ...