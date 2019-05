Willy Branchi, dopo 31 anni la Procura indaga più persone per il massacro del 18enne (Di venerdì 17 maggio 2019) dopo 31 anni la Procura ha iscritto una o più persone nel registro degli indagati. A darne notizia è il fratello di Willy Branchi, attraverso il suo profilo Facebook. Willy fu ucciso con una pistola da macello e abbandonato nudo sull'argine del fiume Po, il 30 settembre 1988, a Goro (Ferrara). Aveva 18 anni.



