liberoquotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2019) Dialogo e unità per "aiutare il". Una lotta comune "per la verità" e per la libertà religiosa. Per ebrei e cristiani questi sono l' impegno e il dovere. Lo sottolinea monsignor Georg Ganswein, prefetto della Casa Pontificia e segretario personale del papa emerito Benedetto XV

Piergiulio58 : Vaticano, l'ultimo libro di Joseph Ratzinger: 'Il nostro mondo è minacciato', la paura del Papa emerito - Libero Qu… - blu_mirtillo : @DavideFalchieri E' un test? passa il link. Impazzisco per i test, anche i più cretini. Pensa che nell'ultimo che h… -