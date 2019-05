THQ Nordic presenterà all' E3 2019 due giochi non ancora annunciati | probabilmente

eurogamer

(Di venerdì 17 maggio 2019) Con l'E3ormai dietro l'angolo, sono sempre di più le compagnie che condividono con i fan i piani per l'importante fiera a tema videoludico. Naturalmente THQnon fa eccezione ed ha infatti annunciato chedue titoli nonappartenenti a qualche IP storica.Come riporta Gamingbolt, la compagnia è risorta dall'ormai defunta THQ studios e in questi anni ha riproposto versione remasterizzate di alcune sue IP (in quanto hanno mantenuto i diritti). Per il primo titolo si usa la parola remake atteso da molto tempo:"Non posso rivelare il titolo di questo remake, ma si tratta dell'atteso ritorno di una saga molto amata."Leggi altro...

