Studenti paragonano Salvini a Mussolini, la prof sospesa: “La mia vita a servizio della scuola”

(Di venerdì 17 maggio 2019) Rosa Maria Dell'Aria,essoressa 63enne di Palermo, ha commentato la decisionesua sospensione per due settimane perché non avrebbe vigilato su un lavoro fatto dai suoi alunni che avrebbero accostato Matteoa Benito: "Sono molto amareggiata. Ho sempre lavorato in modo che i ragazzi sviluppino un loro pensiero critico, libero, che siano attenti ai fatti e che possano imparare a ragionare e a pensare".