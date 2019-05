Sanchez ultima spiaggia a sinistraCosì la Spagna peserà di più in Ue

Pedro Sánchez - l'arte del compromesso dell'ultima camicia bianca : Non solo per via di quella fotografia con gli altri giovanotti della terza via, il tentativo di salvare il salvabile del socialismo delle camicie rosse in un mondo convertito al liberalismo e al ...

Pedro Sánchez - l’arte del compromesso dell’ultima camicia bianca : Il fatto che sia un bell’uomo, con una moglie graziosa al fianco che si chiama Maria Begonia, porta qualcosa alla festa del Psoe, partito non solo socialista ma gentilmente e arcaicamente “obrero”, addirittura. Pedro Sánchez è in realtà e in immagine l’ultima camicia bianca. Non solo per via di quel