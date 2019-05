ilnapolista

(Di venerdì 17 maggio 2019) Ieri alla cerimonia di presentazione delle Universiadi alil Governatore della Campania Vincenzo De, non ha perso l’occasione per mandare un chiaro messaggio sulla situazione del Sane prendere la paternità dei lavori fin ora svolti. «Sul Saneravamo sereni. È un impianto di proprietà del Comune che ci aveva assicurato di coprire i costi degli interventi, poi un anno fa il Credito Sportivo ha rifiutato il mutuo di ristrutturazione e quindi non c’era un euro per lo stadio». Queste le parole chiaramente dirette al Sindaco Dee all’amministrazione comunale che è di fatto il propietario dell’impianto di Fuorigrotta. Una precisazione anche per il presidente Deche nei giorni scorsi aveva parlato del suo progetto per il Sanesponendo la volontà di spendere soldi affinché la struttura fosse al pari con gli stadi ...

SSCNapoliNews : De Luca al Foro Italico precisazioni per De Magistris e De Laurentiis sul San Paolo - napolista : #De Luca al Foro Italico precisazioni per #DeMagistris e #ADL sul San Paolo Il Governatore della Regione precisa «I… -