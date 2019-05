Cicciolina prima concorrente del Grande Fratello VIP?

ilgiornale

(Di venerdì 17 maggio 2019) Luana Rosato La nuova edizione del2019 dovrebbe iniziare a novembre e tra i nomi dei possibili concorrenti pare ci sia Ilona Staller La prossima edizione delè in fase di definizione, ma tra i nomi papabili della nuova stagione del reality show figura quello di Ilona Staller, la ex attrice porno conosciuta dai più con il nome d’arte di. La protagonista di numerosi film porno ha recentemente dichiarato di avere importanti problemi finanziari tanto da essere stata costretta a mettere all’asta alcuni cimeli, come le sue mutandine. Già in passato, inoltre, Ilona Staller si era candidata comedel, ma la sua richiesta non era stata accolta dalla produzione. Tutto, però, potrebbe cambiare con la nuova stagione del reality show, non più guidato da Ilary Blasi, maaffidato ad una nuova conduttrice. ...

