Al via sciopero nella Capitale | metro attive | corse autobus ridotte

Sciopero del sesso negli Usa : dopo la legge che proibisce l’aborto le donne danno il via alle proteste : “I nostri diritti riproduttivi sono stati cancellati. Finché le donne non avranno il controllo sui loro corpi non possiamo rischiare la gravidanza. Unitevi a me e non fate sesso finché non riavremo l’autonomia del corpo“: l’attrice e attivista del movimento #Metoo Alyssa Milano ha lanciato su Twitter, con l’hastag #SexStrike diventato subito virale, lo Sciopero del sesso per protestare contro la nuova legge ...

Sciopero aerei 21 maggio : voli a rischio per chi viaggerà con Alitalia e Air Italy : In data venerdì 17 maggio 2019 andrà in scena uno Sciopero generale, che andrà a coinvolgere anche il settore dei trasporti pubblici. Sarà una giornata particolarmente critica su più fronti, ma fortunatamente il comparto aereo non sarà interessato da questa protesta. Nonostante tutto, però, ci saranno comunque disagi a qualche giorno di distanza. Per la precisione, si saranno previsti in data martedì 21 maggio 2019. Durante questa giornata, si ...

Sospeso sciopero Scandinavian airlines : ANSA, - ROMA, 3 MAG - La Scandinavian airlines torna a volare dopo quasi una settimana di sciopero. Lo annuncia la stessa compagnia sul suo sito, da giorni 'invaso' da migliaia di cancellazioni di ...

Circumvesuviana chiusa per sciopero dello straordinario - è caos a Napoli : Anche oggi, come già si era verificato nelle scorse settimane, migliaia di utenti della Circumvesuviana, la ferrovia gestita dall'Eav che copre diverse decine di Comuni nel Napoletano ma con stazioni ...

Napoli - caos per lo sciopero sulla Circumvesuviana. L'azienda : 'Dai sindacati richieste troppo onerose' : Stazioni sbarrate , studenti e pendolari in attesa dei bus sostitutivi, corse in pesante ritardo sulla tabella di marcia. Cronaca di una mattinata di caos sulla Circumvesuviana , linea ferroviaria della provincia di Napoli in gestione diretta all' Ente Autonomo Volturno. È il risultato dello sciopero ad oltranza degli ...