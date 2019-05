Activision non parteciperà con il suo stand all' E3

eurogamer

(Di venerdì 17 maggio 2019)non avrà unodedicato quest'anno all'E3. Tuttavia, nonostante la mancanza di un suo spazio personale, l'editore ha annunciato attraverso un portavoce chea conferenze e parlerà con la stampa.Come riporta VG247, questa non è la prima volta chenon partecipa con unotutto suo, infatti era già successo due volte, la più recente nel 2016.di solito non tiene una conferenza stampa come EA o Bethesda, quindi l'editore si affida a Sony e a Microsoft per attirare l'attenzione sui suoi giochi. Call of Duty è stato presentato ad esempio durante la conferenza dedicata ad Xbox.Anche la mancata partecipazione di Sony all'E3 lascia poco spazio adper mostrare il suo prossimo Call of Duty. E' molto probabile quindi che l'editore deciderà di mostrarlo durante un altro evento dedicato esclusivamente al gioco quest'anno.Leggi altro...

Eurogamer_it : #Activision non avrà uno stand tutto suo all'E3. - FPSREPORTER : Activision sarà all’E3 2019, ma non avrà uno stand - Multiplayerit : Activision non avrà uno stand all'E3 2019, ma sarà presente all'evento -