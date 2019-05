Steam Link approda anche su iPhone | iPad ed Apple TV

eurogamer

(Di giovedì 16 maggio 2019) Valve ha annunciato che l'app, che porta i giochi in streaming sul vostro dispositivo mobile, è ora disponibile come download gratuito per iOS eTV. Questa è una buona notizia per i possessori di un dispositivo iOS in quanto solo meno di un anno faaveva vietato l'app perché non conforme ad alcune linee guida.Come riporta GameSpot, a quel tempo,aveva dichiarato di voler continuare a comunicare con Valve per portaresu iOS eTV, e ora è successo. Tuttavia, non ci sono notizie su come le due parti siano venute a patti.L'apppromette di portare "giochi desktop sul vostro". Gli utenti possono unire un controllero qualsiasi controller MFI (Made-for-) per giocare in streaming purché si trovino sulla stessa rete locale.Leggi altro...

Eurogamer_it : #SteamLink arriva anche sui dispositivi #iOS. - tombatti : L’app ‘Steam Link’ di Valve è ora disponibile su iOS - Noovyis : Un nuovo post (L’app ‘Steam Link’ di Valve è ora disponibile su iOS) è stato pubblicato su Playhitmusic - -