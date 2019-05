Scontro tra due tir sull’autostrada A13 | due feriti e cinque chilometri di coda

Sardegna - Scontro frontale tra due auto : muore un 51enne forse per arresto cardiaco : Una sbandata improvvisa poi l’impatto con un’altra auto. Le due vetture ridotte ad un ammasso di lamiere fumanti, ieri mattina lungo la strada provinciale 108, che da Gonnesa conduce a Portoscuso. Uno dei conducenti, Pierpaolo Bartolini, 51 anni, guardia giurata di Iglesias, è morto dopo circa un’ora dal terribile incidente proprio al Pronto Soccorso dell’ospedale Sirai di Carbonia. forse a togliergli la vita un arresto cardiaco. La conducente ...

Taranto - Scontro tra 2 auto e un’ambulanza con paziente a bordo : almeno 5 feriti : Incidente stradale a Manduria, in provincia di Taranto, dove un'ambulanza, che trasportava in ospedale una donna di 93 anni in codice giallo, si è scontrata con due vetture, ribaltandosi. Cinque le persone ferite, ma nessuna di loro sarebbe in pericolo di vita. "Quando il nostro vivere al servizio diventa, in un istante, pericolo di morire".Continua a leggere

Scontro tra titani con OnePlus 7 Pro e Samsung Galaxy S10 Plus : schede tecniche a confronto : Dopo tanti teaser, èstato ufficializzato nella giornata di ieri il OnePlus 7 Pro, top di gamma dalle interessanti specifiche tecniche che ritroviamo ad un prezzo superiore rispetto agli standard a cui ci ha abituato fino ad ora la OnePlus. Vogliamo a tal proposito fare un confronto tra le specifiche tecniche dello stesso OnePlus 7 Pro e del Samsung Galaxy S10 Plus, per capire se insomma l’azienda cinese abbia fatto un netto passo in avanti ...

Incidenti : Scontro su autostrada Milano-Varese - 2 morti : Milano, 15 mag. (AdnKronos) - Incidente mortale sull'autostrada A8 Milano-Varese, nel tratto compreso tra Milano Fiera e Milano Nord in direzione di Varese. Nello scontro fra un'auto e un mezzo pesante, avvenuto verso le 4 di notte, hanno perso la vita due uomini, di 22 e 30 anni, mentre altri due s

Uomini e Donne/ Scontro tra Ida e Riccardo nella nuova registrazione - Trono Over - : Uomini e Donne, anticipazioni registrazione Trono Over. Armando accusa la redazione di pagare Gemma e Valentina e di rivelare dettagli a Barbara e poi esce

Il nuovo Scontro tra Salvini e Di Maio e sui parametri di Maastricht : nuovo giorno nuove tensioni tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. In un botta e risposta a distanza che ormai è diventato un appuntamento quotidiano, i due vicepremier se le 'suonano' sul tetto del 3% (il rapporto massimo tra deficit e Pil previsto dal Patto di Stabilità europeo), che per Salvini può essere superato senza problemi, mentre Di Maio innalza un muro e avverte sul rischio spread. "È un dovere superare i vincoli europei, non ...

Rai - Scontro tra Teresa De Santis e Fabrizio Salini : non solo Fabio Fazio - chi rischia di saltare : Altissima tensione in Rai, secondo quanto scrive TvBlog, dove si legge che "nelle ultime ore, complici alcuni sviluppi, come l'intervista del consigliere Rai Igor De Biasio, insieme alla questione Fabio Fazio relativa alla chiusura di Che fuori tempo che fa, la cui ultima puntata è prevista per ques

Tragedia nei cieli dell’Alaska - Scontro tra due aerei da turismo : 5 morti e 3 dispersi : Incidente ad alta quota in Alaska dove 5 persone sono morte, 10 risultano ferite e altre 3 disperse in seguito allo scontro tra due piccoli idrovolanti. A bordo c'erano in totale 16 passeggeri, la maggior parte dei quali provenienti dalla nave da crociera Royal Princess. Ricerche ancora in corso.Continua a leggere

Ho rifatto il seno per un problema ! Scontro tra Cipriani e Vignali. Francesca : Dopo essere stata definita “una delle persone più stupide mai conosciute” da Valentina Vignali, Francesca Cipriani ha chiesto a Barbara d’Urso di entrare nella casa del GF16 per un confronto con la cestista.-- Già durante la settimana, la showgirl aveva espresso il suo disappunto nei confronti delle dichiarazioni della gieffina attraverso una serie di post social in cui aveva lanciato l’hashtag “Vignali chi?” e, durante la puntata del 13 ...

Almeno 4 persone sono morte nello Scontro tra due aerei in Alaska : Almeno 4 persone sono morte, 10 sono state ferite e altre due sono disperse in seguito allo scontro tra due idrovolanti nei pressi di Coon Cove, nel sud-est dell’Alaska, Stati Uniti. L’incidente è avvenuto lunedì verso le 13, ora locale,

Alaska - Scontro tra idrovolanti : 3 morti : 03.37 Uno scontro tra due idrovolanti, in Alaska, ha provocato almento tre morti, 10 feriti e tre dispersi. Le cause dell'incidente al momento non sono chiare. Le autorità stanno indagando.

Grande Fratello 2019 - sesta puntata in diretta : Scontro tra Francesca e Roxi : Francesca De Andrè - Grande Fratello 2019 Il Grande Fratello 2019 prosegue con la sesta puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del lunedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, nella casa nel corso della serata. Grande Fratello 2019: la diretta minuto per minuto della sesta puntata 21.42: La puntata inizia con le immagini di Giorgio ...

Gf - Scontro tra Gianmarco e Kikò : "Se ti permetti a dire una mezza cosa - ti sparano addosso" - : Francesca Ajello Brutta discussione tra Kikò e Gianmarco all'intero della casa del Grande Fratello. Onestini ha espresso il suo disappunto per alcune battutine di Nalli, il quale è andato su tutte le furie e ha cercato di chiarire la sua posizione Diventano sempre più frequenti gli scontri tra gli inquilini della casa del Grande Fratello costretti alla convivenza non sempre facile: a rendersi protagonisti di una dura discussione sono ...

Scontro tra Meloni e Annunziata in diretta tv : Scintille tra Giorgia Meloni e Lucia Annunziata in diretta tv. Ospite della trasmissione 'In mezz'ora in più' su Rai 3 la presidente di Fdi perde la pazienza: ''Mi faccia almeno finire, non si può fare un'intervista così, non mi fa parlare...''. La conduttrice replica: ''lei sta parlando, l'abbiamo invitata a posta...''. Ad accendere il faccia a faccia i temi caldi dell'immigrazione clandestina, le periferie, la sicurezza. ''Se si ferma un ...