Maverick Vinales MotoGP | GP Francia 2019 | “Finalmente mi sento bene con la M1 | domenica

VIDEO Maverick Vinales - GP Spagna 2019 : “Ho deciso di risparmiare la gomma per il finale” : Soddisfazione per Maverick Vinales, che ha strappato l’ultimo gradino del podio nella gara del GP di Spagna di Jerez de la Frontera della MotoGP: “Sono molto contento perché partire bene per me significa avere tanta confidenza in partenza per la prossima gara. Ho deciso di risparmiare la gomma per il finale“. LA VIDEO INTERVISTA A Maverick Vinales roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per ...

VIDEO Maverick Vinales : "Ho fatto confusione per la penalizzazione - chiedo scusa a tutti" : Anche per Maverick Vinales delusione nella gara del GP degli USA di Austin della MotoGP: "Non ho capito il penalty, comunque il problema è stato alla partenza". LA VIDEO INTERVISTA A Maverick Vinales

MotoGp – Penalità Vinales - Meregalli spiega l’errore di Maverick : “ecco cosa è successo” : MotoGp, Maverick Vinales ha scontato un long lap penalty che non avrebbe dovuto scontare: la spiegazione di Maio Meregalli Maverick Vinales è stato penalizzato con un ride through per uno jump start nel Gp di Austin di questa sera. Il pilota Yamaha però ha pensato fosse applicabile il long lap penalty nell’occasione, come discusso ieri in safety commission scontando dunque una doppia Penalità. Il team director Maio Meregalli ha ...

MotoGp – Che delusione per Vinales - jump start per lo spagnolo ad Austin : Maverick sconta per errore una ‘doppia’ penalità : Partenza anticipata per Vinales e Mir: gli spagnoli penalizzati col ride through Lo jump start, che ha fatto tanto parlare dopo il Gp d’Argentina, per le polemiche nate dopo la penalità inflitta a Cal Crutchlow, torna protagonista anche in Texas. A dover pagare una pesante e terribile penalizzazione, al Gp di Austin, sono Vinales e Mir. Continua un periodo non proprio positivo per lo spagnolo della Yamaha, che insieme al connazionale ...

MotoGP - GP USA - qualifiche : Maverick Vinales e Valentino Rossi sfidano Marc Marquez! Ma c’è l’incognita pioggia : Dopo le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti classe MotoGP sul Circuito delle Americhe di Austin il favorito per la pole position in qualifica resta Marc Marquez sulla sua Honda, ma le due Yamaha di Mavericks Vinales e Valentino Rossi hanno dimostrato di essere all’altezza del cinque volte campione del mondo, in particolare nella sessione del primo pomeriggio. In particolare Vinales ha fatto il secondo tempo nella ...

MotoGP - GP Usa 2019 : risultato prove libere 2. Maverick Vinales davanti a Marquez - ottimo terzo Valentino Rossi : Marc Marquez non ha chiuso al comando la seconda sessione di prove libere del GP delle Americhe 2019, classe MotoGP. Di per sé si tratta di una notizia sorprendente ed inaspettata, se consideriamo che il campione del mondo iberico va considerato il dittatore incontrastato del circuito di Austin, dove ha sempre vinto da quando vi si gareggia dal 2013. Dopo aver monopolizzato le FP1, il fenomeno della Honda si è dovuto “accontentare” ...

MotoGP - Valentino Rossi la stella cometa di una Yamaha in risalita. Affonda ancora Maverick Vinales : Il Gran Premio di Argentina 2019 della MotoGP lascia i due piloti della Yamaha in condizioni completamente opposte, andando a rinforzare i primi “exit-poll” di Losail. Valentino Rossi è ancora il faro della scuderia di Iwata, anche a 40 anni suonati. Dall’altra parte del box, invece, Maverick Vinales esce con le ossa rotte da Termas de Rio Hondo, e non stiamo parlando dello sfortunato incidente che lo ha messo fuori causa a ...