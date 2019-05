L' ultimo aggiornamento di Microsoft trasforma la Game Bar di Windows 10 in Xbox Game Bar

eurogamer

(Di giovedì 16 maggio 2019)continua a supportare10, soprattutto per quanto riguarda il comparto gaming. Il sistema operativo della casa di Redmond non solo è utile per la produttività aziendale, ma si sta evolvendo sempre di più anche per chi con il PC ci gioca.Come riporta MS Power User,ha recentemente pubblicato un nuovoche apporta modifiche allaBarndola inBar.L'3.29.11001.0 introduce nuove funzionalità alla barra di gioco. Non appena avrete accesso a questa applicazione (per richiamarla basterà semplicemente utilizzare il tastoe la lettera G), una finestra di dialogo si aprirà per fornirvi una rappresentazione grafica che mostra una panoramica generale su tutte le nuove caratteristiche in modo da guidarvi nel corretto uso dellaBar.Leggi altro...

