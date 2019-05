Leowalk | un' app per seguire le tracce di Leonardo a Milano

agi

(Di giovedì 16 maggio 2019) Una "web-app" permette dilediDa Vinci a, dove il genio toscano visse per una ventina di anni ai tempi di Ludovico il Moro. Si chiamaed è disponibile online gratuitamente, in italiano e inglese. A guidare i 5 percorsi a tappe attraverso i luoghi cheha frequentato nei vent'anni trascorsi nella città degli Sforza sarà la voce del conduttore radiofonico Carlo Pastore. Chi decide dii percorsi, ascolterà i suoi racconti sull'atmosfera dell'epoca, l'arrivo dialla corte di Ludovico con una lettera di presentazione in dieci punti e la 'raccomandazione' di Lorenzo il Magnifico. Ladel Quindicesimo secolo non pare così diversa dall'attuale, visto che anche a, come a molti giovani di oggi, fu fra l'altro chiesto di lavorare per organizzare un "evento": la "Festa del Paradiso" al ...

