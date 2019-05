agi

(Di giovedì 16 maggio 2019) “Devo parlare col, ilha detto che devo fermarmi, ilaveva ragione, la prima persona che vedo appena torno in Spagna è il”. Il ritornello di Rafaè sempre lo stesso, da quand'aveva 14 anni, e ha avuto i primi gravi problemi ed i primi, forzati, prolungati stop, con quel gioco così fisico e quel tennis a strappi. Il, Angel Ruiz Cotorro, segue spesso anche nei tornei lo straordinario campione di 11 Roland Garros, a maggiore in questo delicato momento della carriera del più grande campione di sempre sulla terra rossa. In questi giorni, è anche ospite del convegno “La salute del tennista” organizzato da IBSA. Professore, come fa Rafa a risorgere, infortunio dopo infortunio? “Perché ha una passione per lo sport e per l'agonismo diversa da tutti quelli che ho mai conosciuto: più forte, più decisiva. Io credo chesia l'agonista ideale, in ...

ItaliaNotizieV : Il dottore di Nadal dice che il segreto dei suoi recuperi non sono (solo) le cure - ItaliaNotizieV : Il dottore di Nadal dice che il segreto dei suoi recuperi non sono (solo) le cure - contribuenti : Il dottore di Nadal dice che il segreto dei suoi recuperi non sono (solo) le cure -