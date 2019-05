Gli omofobi non si vergognano più del loro odio E l' aumento delle violenze lo dimostra

Gli omofobi nascondono pulsioni sessuali gay. Ce lo dice la psicologia : Alcuni giorni orsono un paziente giovane, fresco di laurea, che aveva appena finito di leggere il giornale, mi ha fatto notare che spesso in Italia chi si erge a difensore della famiglia tradizionale è separato, ha figli fuori dal matrimonio e alcuni hanno anche una cattiva nomea. Viceversa, i propugnatori delle libertà sessuali e di convivenza hanno, frequentemente, delle famiglie tradizionali. Sul momento gli ho risposto con un celebre ...

Bologna - Pd si spacca su legge contro omofobia. E Lega ospita in Regione Congresso famiGlie. Protestano associazioni lgbt : Da una parte i relatori di quello che è stato definito “il secondo tempo” del Congresso mondiale delle famiglie appena tenutosi a Verona, dall’altra la comunità lgbti del Bologna Pride e le donne dei movimenti per la parità, insieme ad alcuni esponenti del Pd. Terreno di scontro: la città di Bologna. Oggi, sotto le Due Torri, si è tenuto, nella sede della Regione Emilia-Romagna, il convegno ‘Sì alle leggi per la famiglia, no alla ...

Simone Pillon; il senatore ultrà della famiGlia sotto processo per omofobia : Il leghista: “L’Arcigay fa adescamento nelle scuole”. E oggi via alla discussione della legge sull’affido condiviso di cui è autore

Mandare Gli omofobi a spazzare le strade : Inizio agosto 2018: il ministro della Famiglia Lorenzo Fontana propone di abrogare la legge Mancino, “offre una sponda al razzismo anti-italiano”, arriva l'ok di Salvini, poi la frenata, “non è una priorità”. Fine marzo 2018: il Movimento 5 stelle deposita a palazzo Madama una proposta di legge – la prima firma è della senatrice ?, seguita dal capogruppo Patuanelli e da un'altra trentina di esponenti pentastellati tra cui Mantero, ...

Congresso FamiGlie - Luca Zaia : “A Verona per dire che l’omofobia è una malattia” : La Regione Veneto ha dato il patrocinio all'evento di Verona. Oggi il governatore leghista Luca Zaia ha espresso la sua personale opinione sull'omosessualità: "Mi auguro che finalmente si possa chiarire che l'omofobia è una patologia, e non la voglia di portare avanti un'idea che viene considerata sana".Continua a leggere

Congresso delle famiGlie - Zaia : "A Verona non c'è spazio per l'omofobia" : Andrà al Congresso mondiale delle famiglie , che si apre oggi, a Verona. Ma è stato chiaro: ' Dicono che sarà una manifestazione contro i gay? Vorrà dire che sarò io a portare il pensiero che se in ...

FamiGlia - Zaia : no bigottismo e omofobia : 11.48 "Gli estremismi non portano da nessuna parte". Lo ha detto il governatore del Veneto, Zaia, intervenendo all'apertura del Congresso delle famiglie a Verona. "Se da un lato -ha aggiunto- per difendere il sacrosanto diritto di fare le scelte sessuali e sentimentali che più aggradano non è necessario finanziare un gay pride, dall'altro è fondamentale dire che per parlare di Famiglia non serve essere in odore di santità". Il bigottismo ...

Congresso famiGlie - Zaia : "Se c'è una patologia è l'omofobia" - : Il governatore del Veneto, che ha dato il patrocinio all'iniziativa al via a Verona, assicura che prenderà posizione se dovesse essere una manifestazione contro i gay. E aggiunge: "Legge sull'aborto ...

Congresso FamiGlie - Scanzi vs Meloni : “Concentrato di sessismo - omofobia - misoginia”. “Sono punti di vista” : “Il Congresso mondiale delle Famiglie a Verona? Sarà un concentrato di sessismo, maschilismo, misoginia, omofobia e un rigurgito proprio retrogrado e bigotto“. Così, a Otto e Mezzo, su La7, il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, si pronuncia sul convegno veronese in programma dal 29 al 31 marzo, a cui parteciperanno il ministro dell’Interno Matteo Salvini, il ministro della Famiglia Lorenzo Fontana e la ...

Insulti omofobi Evra - il francese ne paga le conseguenze : tutti i dettaGli : Alla fine ne ha dovuto pagare le spese. Dopo gli Insulti omofobi verso i calciatori del PSG, per Patrice Evra è arrivata la denuncia. L’ex difensore si era letteralmente scatenato sui social network dopo la vittoria degli inglesi negli ottavi di finale, prendendosela in particolare con l’ex Jerome Rothen. Poi aveva rincarato: “Paris, vous etes des pedes…” (Parigi, siete dei fro..), aggiungendo: “Qui ...

Evra e Gli insulti omofobi : rischia fino ad un anno di carcere : Patrice Evra , soprattutto negli ultimi anni di carriera, ha dimostrato di essere un personaggio molto social, molto eccentrico e spesso al centro di gag più o meno simpatiche. Questa volta, però, l'...

Evra nei guai dopo Gli insulti omofobi al PSG - il centrocampista francese rischia il carcere : Patrice Evra al centro delle polemiche dopo le dichiarazioni omofobe sui calciatori del PSG, il francese rischia ora un anno di carcere e una multa salatissima Patrice Evra è davvero nei guai? Il centrocampista francese, dopo le dichiarazioni omofobe rivolte ai calciatori del PSG, rischierebbe secondo il ‘Sun’ fino ad un anno di carcere ed una multa da 40 mila sterline. Sul tabloid inglese si leggono le parole del portavoce di ...

Ciao Darwin - il viaggio nel tempo degenera con donna Ciretta e Bonolis asfalta Gli omofobi : Ieri sera in prime time su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Ciao Darwin 8, il varietà condotto da Paolo Bonolis che questa settimana ha proposto al pubblico la sfida tra il Family Day e il Gay Pride. Al timone della prima squadra abbiamo trovato il cantante Povia, mentre a quello della squadra arcobaleno vi era Vladimir Luxuria. Uno dei momenti più divertenti dello show di ieri è stato quello in cui si è disputata la prova 'A ...