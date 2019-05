Da giugno sarà vietato fumare sulle spiagge di Lampedusa e Linosa

Game over per il servizio TIM MyNews - che sarà chiuso a fine giugno : TIM MyNews, app per seguire le ultime notizie direttamente dallo smartphone Android, chiuderà i battenti e non sarà più disponibile a partire dal prossimo 24 giugno. Dispiaciuti? L'articolo Game over per il servizio TIM MyNews, che sarà chiuso a fine giugno proviene da TuttoAndroid.

Nuoto : il 6 giugno ci sarà l’udienza di Andrea Vergani davanti al Tribunale Nazionale Antidoping : E dunque sarà il 6 giugno: è questa la data fissata da Nado Italia per l’udienza di Andrea Vergani davanti al Tribunale Nazionale Antidoping. Il campione italiano dei 50 stile libero, trovato positivo alla cannabis nel corso degli ultimi Assoluti primaverili di Nuoto tenutisi a Riccione, scoprirà quale sarà il proprio destino in stagione, dopo la grave leggerezza commessa. La sospensione cautelare, come è noto, è scattata immediatamente e ...

Inps : il calcolo del taglio di pensione di giugno sarà scaglionato e parametrato : Lo chiamano prelievo forzoso ed è quello che accadrà a giugno a molti pensionati italiani. Il prossimo mese sarà un mese piuttosto particolare per i pensionati che andranno ad incassare i ratei di pensione spettanti. Parte infatti il contributo di solidarietà previsto dalla legge di Bilancio di inizio 2019 e contemporaneamente parte l’operazione recupero dei soldi che l’Inps ha erogato in più ai pensionati nei primi 3 mesi dell’anno 2019. ...

Pensioni - a giugno scattano i tagli (ma la stangata sarà per pochi) : Al via il prossimo mese il "prelievo di solidarietà" per chi percepisce più di 100mila euro. La platea però è ridotta (solo...

Il gameplay di Star Wars Jedi : Fallen Order sarà svelato all'EA Play 2019 nel mese di giugno : Respawn ed Electronic Arts hanno confermato che il primo filmato di gamePlay per il loro prossimo gioco di Star Wars, Star Wars Jedi: Fallen Order verrà rivelato all'EA Play 2019. Ciò significa che vedremo l'atteso gioco in azione tra il 7 e il 9 giugno, riporta DSOGaming.Da quello che sappiamo finora, Star Wars Jedi: Fallen Order non ha alcun DLC pianificato, sarà mosso da Unreal Engine 4, non presenterà alcuna modalità multiPlayer e sarà ...

Fedez annuncia su Instagram la sua unica data estiva : 'Sarà il 27 giugno a Frosinone' : ' Io ho solo una data quest'estate. È a Frosinone. Solo una datina, se volete venire... '. Così Fedez ha annunciato in una diretta il suo unico concerto estivo, che si terrà a Frosinone il prossimo 27 ...

Milan - Gattuso confermato : sarà addio a giugno : >> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan , CLICCA QUI << Come racconta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport , sarà quindi Gattuso stesso il traghettatore del Diavolo in ...

Manzoli - Ravenna in Comune - : «L'inceneritore sulla Romea sarà spento a fine giugno?» : «A fine giugno 2019 l'inceneritore di Ravenna verrà realmente spento?». Se lo chiede Massimo Manzoli, consigliere comunale per la lista Ravenna in Comune, a proposito dell'impianto in via Romea che ...

Entro il 28 giugno sarà scarcerato Jean-Claude Romand - che nel 1993 uccise sua moglie - i suoi figli e i suoi genitori e fu protagonista di un romanzo di Emmanuel Carrère : La corte d’appello di Bourges, in Francia, ha deciso di concedere la libertà condizionale a Jean-Claude Romand, l’uomo che nel 1993 uccise sua moglie, i suoi figli e i suoi genitori dopo aver loro mentito per anni a proposito del suo lavoro,

Huawei Mate X sarà disponibile da giugno in quantità limitate ma con una resistenza migliorata : Huawei si prepara a dare il via alla commercializzazione di Huawei Mate X e intanto annuncia che il device sarà più affidabile del Samsung Galaxy Fold L'articolo Huawei Mate X sarà disponibile da giugno in quantità limitate ma con una resistenza migliorata proviene da TuttoAndroid.

Redeemer : Enhanced Edition sarà disponibile il 25 giugno : Buka Entertainment e Ravenscourt hanno oggi annunciato che l’action-brawler, Redeemer: Enhanced Edition, sarà disponibile il 25 giugno per PlayStation 4, Microsoft Xbox, Nintendo Switch e PC, in versione fisica e digitale. Redeemer: Enhanced Edition è un’intensa e moderna interpretazione del genere Brawler in cui dovrai sconfiggere, hackerare e farti strada tra i nemici usando pugni, martelli, armi da fuoco e persino ...

Il multiplayer di Gears 5 sarà svelato nel mese di giugno : La modalità multiplayer di Gears 5 verrà rivelata a giugno durante un nuovissimo show eSport, riporta Gamespot. Microsoft ha annunciato una partnership con Eleague per le Eleague Summer Series di Gears: The Bonds and Betrayals of Brotherhood. Una serie di eventi in sei parti con un focus sui giocatori professionisti di Gears.Lo show debutterà venerdì 14 giugno. Servirà come anteprima mondiale del multiplayer di Gears 5, con i giocatori che si ...

Inter - futuro scritto per Perisic : a giugno sarà ceduto : Uno dei giocatori che quasi certamente lascerà l'Inter la prossima estate sarà Ivan Perisic. L'esterno croato ha vissuto una stagione piena di alti e bassi, probabilmente anche condizionata dal Mondiale della scorsa estate, che lo ha visto tra i grandi protagonisti arrivando fino in fondo, segnando sia contro l'Inghilterra in semifinale che contro la Francia in finale. Contro il Frosinone domenica il giocatore è andato a segno su calcio di ...

Pistola elettrica - Salvini : «Da giugno sarà in dotazione alle forze dell'ordine» : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha parlato a Roma (dove ieri ha assistito al gran premio di Formula E) su molti temi relativi alla sicurezza, dalla pustola elettrica all'assetto delle...