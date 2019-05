"Con De Rossi comportamento sbagliato" - ha detto Claudio Ranieri

Il retroscena della cacciata di De Rossi racContato da De Rossi : "Un anno che non ci parliamo, nessuno mi offre niente: dopo due ore e mezzo di colloquio per dirmi che mi cacci via arrivo a casa e mi chiami per dire che se penso a un contratto" (a gettone, 100 mila a presenza) al presidente va bene cosi'...". Così Daniele De Rossi, in un audio finito sul web, racconta a un confidente il retroscena del colloquio avuto con l'ad della As Roma, Guido Fienga. "La cosa del contratto a gettone a partita sapete ...

Juventus - Allegri non sarà l’allenatore bianConero per la prossima stagione : Juventus Allegri – Con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale e rilanciata dai canali social, la società di Andrea Agnelli ha comunicato ufficialmente che dopo cinque anni, cinque scudetti consecutivi, 4 Coppa Italia, 2 Supercoppa e due finali di Champions League, Massimiliano Allegri non sarà più l’allenatore della Juventus. A questo punto appare sempre […] L'articolo Juventus, Allegri non sarà l’allenatore ...

Kolarov : «Tra qualche mese ci renderemo Conto di cosa è stato De Rossi per la Roma» : Kolarov intervista DAZN – Aleksandar Kolarov ha vissuto una stagione abbastanza complicata. Il rapporto con i tifosi si è incrinato e il giocatore ne ha parlato in un’intervista alla piattaforma di sport in streaming DAZN. Il calciatore è partito proprio da qui: «Da noi in Serbia si dice che non si può essere più cattolici […] L'articolo Kolarov: «Tra qualche mese ci renderemo conto di cosa è stato De Rossi per la Roma» è stato ...

MotoGP - Risultato FP1 GP Francia 2019 : Quartararo Continua a stupire - Dovizioso e Petrucci lo braccano - Marquez 5° e Valentino Rossi 10° : Il francese Fabio Quartararo continua a stupire. Nelle prove libere 1 del GP di Francia, quinto round del Mondiale 2019 di MotoGP, il pilota della Petronas Yamaha SRT ha sciorinato una prestazione brillante, unico ad infrangere il muro dell’1’32” (1’31″986) e dimostrando di avere una grande confidenza con la M1. Il centauro transalpino, dopo la pole a Jerez de la Frontera (Spagna), ha fatto vedere di esserci anche ...

De Rossi - audio WhatsApp : «Sarei rimasto Con gettone di 100.000 euro a partita» : Dopo la conferenza stampa tenuta Daniele De Rossi per l?addio alla Roma a causa del mancato rinnovo deciso dal club, spuntano degli audio che il centrocampista avrebbe mandato a un amico, ma...

Ciao Darwin 8 : tra i Concorrenti della prossima puntata Il Pancio e Karina Cascella : La nona puntata del gameshow di Canale5 Ciao Darwin andrà in onda venerdì 17 maggio dopo Striscia la notizia, come sempre condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti. Nella scorsa puntata ad interpretare Madre Natura era stata Michelle Sander, modella brasiliana di 23 anni fidanzata con il giocatore della Spal Andrea Petagna. Le due categorie che si sono sfidate venerdì scorso sono state "Juve" contro "Tutti" dove per "Tutti" s'intendevano ...

De Rossi e l’audio “rubato” : “Avevo proposto alla Roma di farmi un Contratto a gettone” : Da due messaggi vocali su Whatsapp che tra ieri notte e stamattina hanno fatto il giro (diretto e indiretto) di migliaia di telefonini, spuntano nuovi brandelli di verità, retroscena e particolari su una faccenda sempre più intricata. Mancavano anche gli audio della viva voce di Daniele De Rossi, ormai sbattuti sulla pubblica piazza e finiti indire...

Roma - Ranieri : fossi rimasto avrei voluto Conferma De Rossi : Se Claudio Ranieri fosse rimasto sulla panchina della Roma e gli avessero chiesto se confermare o meno Daniele De Rossi, non avrebbe avuto dubbio

Addio De Rossi - Albertini : “Daniele - segui il mio Consiglio…” : A due giorni dall’annuncio dell’Addio di De Rossi alla Roma al termine della stagione, altri ex calciatori intervengono sull’argomento. Tra questi, l’ex centrocampista del Milan e della Nazionale Demetrio Albertini, attualmente presidente del settore tecnico della FIGC. Ecco le parole dell’ex centrocampista a margine di un evento all’Università Cattolica di Milano “A Daniele De Rossi consiglio di ...