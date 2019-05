ANGI Daniele Lacitignola entra nel Comitato Scientifico

Grande Fratello 2019 - Daniele contro Cristian : «Sono due volte più figo di te. Fai poco il gradasso altrimenti ti m ANGI o vivo» : Cristian Imparato Una nomination di troppo. Conclusasi la terza puntata del Grande Fratello 2019 , le incomprensioni tra alcuni concorrenti della casa restano piuttosto vive. In particolare Daniele non riesce ad accettare le ragioni della nomination ricevuta da Cristian (che ha fatto il nome del ragazzo ‘a causa’ del suo particolare regime alimentare, che mal si adatterebbe alle abitudini degli altri). Durante la cena il primo ne ...

