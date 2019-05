Venerdì 17 | torna la giornata AntiSuperstizione | gatti neri | specchi rotti e versamenti

meteoweb.eu

(Di martedì 14 maggio 2019)prossimo e compie 10 anni la, l’iniziativa lanciata dal Cicap (Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze) nel 2009 per trattare in modo leggero e divertente il tema della superstizione. “e pericolosidi sale infatti sono ancora presenti nel nostro immaginario, ma queste credenze possono finire per condizionare negativamente la vita delle persone. Spesso, quando questo accade, non è altro che una profezia che si autoavvera” commenta Massimo Polidoro, segretario e direttore generale del Cicap. Rigorosamente di17, ogni anno i gruppi locali del Cicap scendono in piazza per sensibilizzare su questo argomento e invitare le persone a mettersi in gioco. “Fin dall’inizio abbiamo voluto organizzare soprattutto eventi rivolti al pubblico in modo ...

