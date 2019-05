Oroscopo settimana dal 20 al 26 maggio | sorprese per Vergine | Bilancia fortunata

Oroscopo Ada Alberti della settimana : previsioni dal 13 al 17 maggio : Oroscopo settimanale Ada Alberti: le previsioni zodiacali a Mattino Cinque Nuovo attesissimo appuntamento con l’Oroscopo settimanale di Ada Alberti a Mattino 5. Federica Panicucci e Francesco Vecchi hanno chiuso la trasmissione con le previsioni dal 13 al 17 maggio dell’astrologa. Il volto di Canale5 ha svelato le notizie belle dalle stelle regalando consigli utili al pubblico a casa. Ada Alberti con l’Oroscopo della ...

L'Oroscopo del giorno 13 maggio - 2ª sestina : parte bene la settimana per il Capricorno : L'oroscopo del giorno lunedì 13 maggio 2019 è ufficialmente arrivato: pronti a scoprire i segni fortunati in amore e nel lavoro? Ad essere sottoposti ad accurato controllo, come da titolo, in esclusiva i soli simboli astrali interessanti i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Certamente, ad avere massimo supporto dagli astri nel periodo sotto analisi saranno coloro nativi del Capricorno, ampiamente sostenuti in ...

L'Oroscopo settimanale fino al 19 maggio : Capricorno innamorato - incontri per Bilancia : L'oroscopo settimanale, approfondendo lo studio dei transiti planetari, sottolinea l'entrata di Venere in Toro e il passaggio di Marte nel domicilio del Cancro. Le previsioni astrali diventano così più consapevoli ed esortano i simboli zodiacali a passare all'azione. Previsioni astrali fortunate dall'Ariete alla Vergine Ariete: verso metà settimana l'astro venusiano vi abbandonerà, lasciandovi la consapevolezza di aprirvi ai sentimenti con una ...

L'Oroscopo settimanale dal 13 al 19 maggio da Ariete a Vergine : Leone a un bivio : L'oroscopo settimanale dal 13 al 19 maggio 2019 è arrivato, pronto a stilare il pagellino relativo alla positività/negatività riservato alla sestina zodiacale dall'Ariete fino alla Vergine. Curiosi di scoprire i segni migliori e peggiori della settimana? Diciamo subito che ad essere messo "sotto torchio" il lasso temporale coincidente con la terza settimana dell'attuale mese. A dare un po' di ansia, ma allo stesso momento anche stuzzicare tanta ...

Oroscopo della settimana dal 13 al 19 maggio - da Bilancia a Pesci : Scorpione 'dieci' : L'Oroscopo della settimana dal 13 al 19 maggio 2019 è pronto a mettere in chiaro come saranno le stelle in merito ai prossimi sette giorni in calendario. Dunque, in primissimo piano i voti, le pagelle e le nuove previsioni zodiacali in esclusiva per gli ultimi sei simboli rappresentanti l'Astrologia. Ansiosi di sapere cosa riserverà l'Astrologia applicata alla terza settimana dell'attuale mese? In questo caso, le effemeridi hanno espresso il ...

Oroscopo settimana dal 20 al 26 maggio : Toro e Capricorno positivi - Acquario creativo : Nella terza settimana di maggio l'astro del Sole arriverà in Gemelli, Plutone potrebbe creare delle grane nel Capricorno, ma questi non si farà di certo fermare. Il Cancro potrebbe avere della confusione a causa dell'influsso della Luna, i Pesci sotto quello di Nettuno. Gli incontri per la Vergine potrebbero dare vita ad una nuova avventura, mentre ci saranno delle problematiche di coppia per la Bilancia. L'Oroscopo della settimana dall'Ariete ...

L'Oroscopo del fine settimana dal 10 al 12 maggio : Cancro impulsivo : Le stelle del fine settimana puntano un riflettore sulla fortuna di ciascun segno zodiacale, grazie alle previsioni astrologiche del weekend. L'oroscopo del fine settimana diventa avvincente e appassionante, poiché ricco di novità astrali. L'oroscopo del weekend Ariete: questo fine settimana vi offre la possibilità di rilassarvi e di rallentare il ritmo dei pensieri, beneficiando così della tranquillità familiare. Sabato e domenica saranno i ...

L’Oroscopo settimanale di Maria Rivolta Celeste : dall’8 al 14 maggio : ArieteToroGemelliCancroLeoneVergineBilanciaScorpioneSagittarioCapricornoAcquarioPesciCari Gemelli vi trovate sulla piattaforma di lancio, pronti a tuffarvi nel buon periodo che vi aspetta. La Luna vi invita ad approfittare di un momento magico per entrare in orbita con il partner, a uscire e scoprire nuovi mondi, perché in famiglia potreste dubitare di trovare forme di vita intelligente. Da lunedì, cari amici, «abbiamo un problema»: fate un ...