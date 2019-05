Maltempo Forlì | fiume esondato nella notte | circa 200 abitazioni allagate

Meteo - Maltempo a Forlì : situazione in miglioramento - piene dei fiumi in calo : Dopo la giornata molto difficile di ieri, la situazione a Forlì è in miglioramento: le piene dei fiumi sono in calo. Criticità si registrano ancora a San Martino in Villafranca, tra Forlì e Lugo, dove la strada Lughese è ancora interrotta a causa dell’esondazione del Montone. Numerosi nella notte gli interventi effettuati dai vigili del fuoco nel Forlivese, soprattutto per cantine allagate. Non si registrano feriti. Tutti i ponti sono ...

Maltempo - a Forlì-Cesena cede l’argine del fiume Montone : famiglie evacuate : Prosegue l’attività dei tecnici della Protezione civile dell’Emilia-Romagna, assieme al sistema del volontariato, dei Vigili del Fuoco, delle Polizie municipali e delle Forze dell’Ordine, per affrontare la forte ondata di Maltempo che sta interessando regione. Al momento, la situazione più difficile appare a Forlì, dove ha ceduto – nei pressi del ponte dell’A14 – l’argine in sponda sinistra del Montone, ...

Maltempo - esonda il fiume Montone nel Forlivese : allerta fino a mercoledì : Anche il fiume Montone, nel Forlivese, ha rotto gli argini. E’ successo nel tardo pomeriggio nella zona di San Martino in Villafranca dove sono al lavoro una ventina di mezzi con idrovore. La Protezione Civile ha predisposto migliaia di sacchi di sabbia, molti dei quali ritirati personalmente dai cittadini o consegnati dai volontari, per far fronte all’emergenza. Situazioni difficili sono gia’ state risolte a Dovadola e ...

Maltempo - allarme fiumi in Emilia Romagna. Esonda il Savio - interrotta la ferrovia tra Cesena e Forlì. Danni alle coltivazioni in Puglia : Il Maltempo colpisce l’Emilia-Romagna. Nel Cesenate il fiume Savio ha straripato già dalla nottata nella zona di via Pontescolle: i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per trarre in salvo un’anziana insieme alla badante perché la loro casa era rimasta isolata. In provincia di Bologna invece, si sono verificate frane, smottamenti e allagamenti con conseguenti disagi alla circolazione. I vigili del fuoco hanno svolto decine di ...