Lutto nel mondo dell' auto - Addio a Gianluigi Gabetti | il tessitore degli

Sheremetyevo : nella regione di Murmansk tre giorni di Lutto - : nella regione di Murmansk le autorità hanno stabilito tre giorni di lutto dopo la catastrofe dell'aereo SSJ-100 a Sheremetyevo, uno dei maggiori aeroporti di Mosca. A seguito dell'incidente aereo ...

Lutto per Paolo Bonolis : il commovente messaggio di Sonia Bruganelli su Instagram : Sonia Bruganelli commuove con un messaggio pubblicato su Instagram in cui esprime tutto il suo amore per Paolo Bonolis. Il conduttore televisivo ha subito un grave Lutto, annunciando la decisione di annullare tutti i suoi impegni. L’annuncio è arrivato tramite un comunicato dell’Ansa, in cui Bonolis ha reso nota l’improvvisa perdita senza però specificare cosa sia accaduto. Secondo le prime indiscrezioni si tratterebbe di un ...

Ciao Darwin - Paolo Bonolis travolto da un grave Lutto in famiglia : Sonia Bruganelli - parole strazianti : Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono stati colpiti da un lutto familiare che, come riporta l'Ansa, ha costretto il conduttore ad annullare i suoi prossimi appuntamenti. Sull'improvvisa scomparsa in famiglia ha scritto anche la Bruganelli, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato l'immagine di un

Lutto nel mondo del calcio : si spegne Stevie Chalmers : Si è spento un personaggio che ha scritto la storia del Celtic. Si tratta di Steve Chalmers, ex attaccante degli scozzesi. Ad una settimana esatta dalla morte dello storico capitano del Celtic Billy McNeill, se ne va un’altra figura leggendaria. Steve Chalmers, detto Stevie, attaccante che ha militato per tredici stagioni in biancoverde vincendo 6 campionati, 4 Coppe di Scozia, 5 Coppe di Lega ed una Coppa dei Campioni, proprio al ...

Lutto nel mondo del calcio - muore ex calciatore : aveva fatto parte di Italia ’90 : Lutto nel calcio americano: è morto a Milwaukee, nel Wisconsin, all’età di 54 anni, l’ex difensore Jimmy Banks. Selezionato 37 volte nella nazionale degli Stati Uniti tra il 1986 e il 1991, Banks soffriva di un cancro al pancreas. “La federazione americana è profondamente rattristata dalla morte di Jimmy Banks – si legge in una nota della federazione – In un periodo in cui pochi afroamericani raggiunsero il ...

Lutto nel Pd - è morta Pina Cocci la pasionaria che mise in riga il partito : Lutto nel Pd per la morte di Pina Cocci. "Se stamo messi così, nun me ce chiamate più...", disse dopo l'Assemblea di un anno fa del suo partito (frase che l'ha resa famosa). Il suo non era un semplice sfogo, ma l'analisi politica migliore che si potesse fare di un partito Democratico piegato dalla s

Lutto nel Pd - è morta Pina Cocci : la pasionaria romana stroncata da una crisi respiratoria : morta oggi giovedì 25 aprile Pina Cocci, la pasionaria romana del Pd. Ha avuto una crisi respiratoria. Da sempre impegnata a Tor Bella Monaca, è diventata famosa a livello nazionale durante l'assemble del Partito democratico nel maggio 2018 quando salì sul palco e gridò: " se stiamo messi così come stiamo messi oggi, nun me chiamate". A darne l'annuncio sui social network è stato il segretario del Partito democratico, Nicola ...

Le notizie del giorno - Grave Lutto nel mondo del calcio e clamoroso scambio Napoli-Milan : Le notizie del giorno - Delio Rossi si appresta a tornare a Palermo , a otto anni di distanza dalla partita che sancì l'inizio della fase più buia della gestione Zamparini , finale di Coppa ...

Le notizie del giorno – Grave Lutto nel mondo del calcio e clamoroso scambio Napoli-Milan : Le notizie del giorno – Delio Rossi si appresta a tornare a Palermo, a otto anni di distanza dalla partita che sancì l’inizio della fase più buia della gestione Zamparini, finale di Coppa Italia persa a Roma contro l’Inter, alle 15 di mercoledì sarà presentato in sala stampa a Boccadifalco da Rino Foschi. . Stellone paga alcune scelte e l’aver snaturato il ruolo di alcuni calciatori. (LEGGI LA NOTIZIA). Il “Mattino” lancia una ...

Lutto nella ginnastica artistica - ci saluta Patrizia Signor : una vita per la Victoria Torino - allenatrice e giudice amatissima : Lutto nel mondo della ginnastica artistica: oggi ci ha lasciato Patrizia Signor, compianta allenatrice e giudice nonché fondatrice della società Victoria Torino insieme al marito Ezio Torta. Originaria di Asolo (in provincia di Treviso) la 56enne ha contribuito in maniera determinante a portare la sua squadra fino alla Serie A, partendo praticamente dal nulla. Si è dedicata con dedizione allo sport che più amava e ha seguito l’attività del ...

Lutto nello spettacolo - la star della tv per bambini morta improvvisamente a 16 anni : Il mondo dello spettacolo è sconvolto per la morte della star della Tv per bambini : la giovane attrice è morta improvvisamente all'età di 16 anni. La morte di Mya-Lecia Naylor , protagonista degli ...

Lutto nel ciclismo - tragico schianto in bici : muore Stefan Keul - membro del Team Katusha : Il 44enne stava scendendo in sella alla sua bici con il suo Team verso Ora, nei pressi del ponte per Aldino, nella provincia autonoma di Bolzano, quando si è scontrato violentemente con un'autovettura che stava svoltando. Un impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo. Per lui inutili i successivi soccorsi medici.Continua a leggere

Lutto nel rugby : Giuliano stroncato da un malore nel sonno : Il 42enne, ex capitano del Villorba rugby, si è spento nella notte tra giovedì e venerdì mentre si trovava insieme alla...

Lutto nel rugby : Giuliano stroncato da un malore nel sonno : Il 42enne, ex capitano del Villorba rugby, si è spento nella notte tra giovedì e venerdì mentre si trovava insieme alla...