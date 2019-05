MotoGP | GP Francia 2019 | programma | orari e tv Il calendario del fine settimana a Le Mans

MotoGP - GP Francia 2019 : Ducati senza il logo Mission Winnow. Dovizioso e Petrucci disegneranno le carene : La Ducati non potrà sfoggiare lo sponsor Mission Winnow sulle proprie carene in occasione del GP Francia 2019, quinta tappa del Mondiale MotoGP che andrà in scena nel weekend del 17-19 maggio. Le leggi transalpine, infatti, bloccano la presenza di riferimenti all’iniziativa legata a Phillip Morris per via delle restrizioni in merito alla pubblicità sul tabacco (era già successo alla Ferrari in occasione del GP Australia). A Le Mans, ...

