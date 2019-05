Migranti | Mediterranea | ' Procura non convalida sequestro ma dispone acquisizione prove'

Migranti - Mediterranea forma volontari : BOLOGNA, 10 MAG - "Attivarsi insieme per cambiare le cose, in mare e in terra". È con questo spirito che Mediterranea Saving Humans, la cui nave Mare Jonio oggi è approdata a Lampedusa con 30 Migranti ...

Migranti : Mediterranea - 'Chiediamo ingresso in porto sicuro per Mare Jonio' : Palermo, 10 mag. (AdnKronos) - "Chiediamo ingresso in porto sicuro dove sbarcare uomini, donne incinte e bambina a bordo. #MareJonio". Così, su Twitter, la ong Mediterranea. La nave Mare Jonio che è a 12 miglia da Lampedusa con a bordo le persone soccorse ieri in Mare. La nave è stata raggiunta poco

Migranti - tornano le Ong nel Mediterraneo. Nuove missioni di Mediterranea e Sea Watch : tornano le navi umanitarie nel Mediterraneo privo di soccorsi. Quelle che sono riuscite a sganciarsi dalle catene con cui i vari stati europei le hanno tenute ferme in porto annunciano Nuove missioni. ...

Migranti : Mediterranea - 'violati diritti umani - denunceremo responsabilità italiane e Ue' : Palermo, 3 mag. (AdnKronos) - "Tra il pomeriggio e la serata di ieri si sono visti all'opera i micidiali effetti prodotti nel Mediterraneo Centrale dall'ultima trasformazione della missione EunavforMed "Sophia": aerei militari europei (sicuramente delle Forze Aeree di Malta, ma sulla zona volavano a

La denuncia dell’Ong Mediterranea : “Migranti respinti in Libia - grave violazione diritti umani” : Mare Jonio, nave dell'ONG Mediterranea, ha denunciato il respingimento di circa 180 migranti in Libia nonostante l'assenza di condizioni di sicurezza minime nel paese. Un barcone con a bordo cento migranti è stato intercettato dagli uomini della Guardia Costiera libica mentre era diretto a Lampedusa: a renderlo noto la nave Mare Jonio della missione Mediterranea, che ha denunciato che i migranti sono stati ricondotti in Libia nonostante le ...

Migranti : Mediterranea - 'barca in difficoltà con 20 persone' : Palermo, 30 apr. (AdnKronos) - "Via Navtex Malta Radio ha comunicato alle 21.20 una segnalazione delle 14.10 da parte di Mrcc Roma di una barca in difficoltà con circa 20 persone a bordo alla deriva al largo delle coste libiche: chiediamo che le Autorità italiane e maltesi intervengano in soccorso”.

Migranti : Mediterranea - 'nona ispezione Guardia costiera su Nave Jonio' : Palermo, 20 apr. (AdnKronos) - “Ieri il comando generale di Roma della Guardia costiera, ha disposto una ispezione sulla Mare Jonio. Nel provvedimento si parla di una "avaria" alla nostra Nave, ma questa notizia è del tutto priva di fondamento. È stata invece il pretesto per una "visita" durata sett

Migranti : Mediterranea - 'Libia dice che guardia costiera ha interrotto salvataggi in mare' : Palermo, 19 apr. (AdnKronos) - "Il ministro dell'interno libico Beshaga dice che la cosiddetta guardia costiera libica ha interrotto operazioni di intercettazione Migranti. Crolla l'ipocrisia criminale dei "salvataggi" libici. L'Europa lavori per salvare profughi e i Migranti da guerra e campi di co

Migranti : la Ong Mediterranea passa al contrattacco : La vicenda riguarda il salvataggio da parte della Mare Jonio il 18 marzo scorso. Nell'inchiesta risultano indagati il comandante della nave e il capo missione Luca Casarini. Mentre non si spegne la ...

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - 'Nella Guardia costiera c'è malessere e disagio' : Palermo, 18 apr. (AdnKronos) - "Nella Guardia costiera italiana c'è gente di mare, che soffre di fronte alle disposizioni del governo sui Migranti. C'e' profondissimo malessere e disagio per quello che sta avvenendo. Molti uomini della Guardia costiera, seppure in maniera anonima, fanno emergere com

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - 'nel 2018 morte per tortura oltre 2.200 persone' : Palermo, 18 apr. (AdnKronos) - "Oggi è necessario che si faccia verità e chiarezza su ciò che sta accadendo nel Mediterraneo. Nel 2018 sono state 13.500 le persone catturate dalla cosiddetta guardia costiera libica e riportate nei campi di concentramento e 2.200 persone sono morte, sotto tortura". E

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - 'continueremo a salvare vite umane' : Palermo, 18 apr. (AdnKronos) - "Abbiamo sempre agito nel rispetto della vita umana e dei diritti umani. E' necessario far chiarezza su quanto accade nel Mediterraneo. Servono verità e chiarezza per rispondere a interrogativi necessari. Ma noi continueremo a salvare vite umane". Lo ha detto Alessandr