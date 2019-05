Maltempo Modena | allerta meteo | disposta la chiusura di due ponti

meteoweb.eu

(Di lunedì 13 maggio 2019) Le piogge persistenti hanno provocato l’innalzamento del livello dei fiumi e dei corsi d’acqua del modenese e per questo motivo, in via precauzionale, nella serata di ieri sono stati chiusi Ponte Alto ae il ponte dell’Uccellino trae Soliera, entrambi sul fiume Secchia. E’ stata chiusa alla circolazione via Gherbella, nel tratto compreso tra via Baccelliera e stradello San Lorenzo, il cui percorso attraversa il torrente Tiepido. Prevista ieri sera anche ladel ponte di via Curtatona, sempre sul Tiepido. Nel corso della notte tecnici del Comune e volontari di Protezione civile hanno garantito l’attività di monitoraggio di Secchia, Panaro e di tutto il nodo idraulico modenese: già nel pomeriggio di domenica sono intervenuti con sacchi di sabbia per rafforzare le protezioni delle abitazioni in alcuni punti dei corsi dei ...

