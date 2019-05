Macerata | travolto da un' auto mentre passeggia sul marciapiede | Gianluca muore a 22 anni

Blastingnews

(Di lunedì 13 maggio 2019) Una terribile tragedia si è verificata ieri pomeriggio a Passo di Treia, frazione di, precisamente in via Sant'Ubaldo. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, un giovane di 22Alessandrini, è deceduto in seguito all'impatto con una vettura condotta da una giovane di 23, originaria sempre del posto. Ovviamente le generalità di quest'ultima non sono state diffuse. Il ragazzo si trovava in compagnia di un amico. I due stavano tranquillamentendo sul, quando all'improvviso un Suv di marca Volkswagen è piombato loro addosso. Purtroppo per Alessandrini non c'è stato niente da fare. Dinamica da chiarire Secondo quanto riporta la testata giornalistica on-line Today, la dinamica del sinistro è ancora tutta da accertare. Secondo una prima ricostruzione operata dai Carabinieri, che hanno eseguito i rilievi del caso sul luogo del fatto ...

