Lucano | tutti uguali davanti legge | non si fa forte con deboli per poi scappare da

(Di lunedì 13 maggio 2019) Roma – “Non si puo’ essere forti con ie poi votare per evitare processi.possiamo sbagliare, ma dobbiamo assumerci le responsabilita’ senza escamotage per evitare i processi. Siamo in uno stato di democrazia e siamoalla”. Cosi’ il sindaco di Riace, Mimmo, parlando agli studenti della Sapienza a Roma. MIMMO: SINISTRA AL GOVERNO DISATTENDE I NOSTRI IDEALI “Spesso la sinistra quando diventa Governo disattende i nostri ideali”. Cosi’ il sindaco di Riace, Mimmo, parlando agli studenti della Sapienza a Roma.: SE SINISTRA RIPARTE DA ULTIMI PUÒ RISALIRE “Se la sinistra riparte dagli ultimi, dai braccianti di Rosarno, puo’ risalire. Non ci vuole molto a far prevalere un senso di umanita’ e uguaglianza”. Cosi’ Mimmoparlando agli studenti ...

