Gli Arteteca | ecco come sono arrivati sul palco di Made in Sud

Made in Sud - Gli Arteteca parlano della loro storia e della nascita della figlia Sara : “Portiamo sul palco quello che succede a casa” : Gli Arteteca parlano del loro rapporto e della figlia: “Abbiamo dovuto dividerci tra Made in Sud e l’essere genitori” Coppia nella vita e sul palcoscenico, Monica Lima ed Enzo Iuppariello sono gli Arteteca, storici protagonisti di Made in sud. I due comici napoletani nella nuova edizione dello show comico di Raidue, in onda ogni lunedì […] L'articolo Made in Sud, gli Arteteca parlano della loro storia e della nascita ...