GF16 Francesca De Andrè bullizza nuovamente Mila Suarez | “Io la faccio esaurire”

Anticipazioni GF16 : nella 6ª puntata Francesca De Andrè faccia a faccia con Giorgio e Rosi : Ad una settimana esatta da quando è stata messa al corrente del tradimento che avrebbe subito dal fidanzato Giorgio, Francesca De Andrè sta per incontrare sia lui che la sua presunta amante. Le Anticipazioni che Barbara D'Urso ha dato sulla sesta puntata del Grande Fratello, hanno informato il pubblico che la concorrente avrà un faccia a faccia nella Casa sia con il suo compagno che con Rosi, l'influencer con il quale è stato paparazzato ...

GF16 : Francesca De Andrè a rischio squalifica per aver chiamato Mila 'mongoloide' : Questa sera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello 16. La settimana appena trascorsa è stata davvero molto movimentata. Al centro della bufera ci è finita Francesca De Andrè: la nipote dell'omonimo cantante non riesce proprio ad andare d'accordo con la coinquilina Mila Suarez. Le due donne si sono già scontrate in precedenza, la situazione è, però, degenerata nel momento in cui è subentrato Gennaro. Quest'ultimo sembrava avere un ...

GF16 - Mila stanca dei litigi con Francesca si sfoga con Daniele : 'Non ce la faccio più' : Francesca De Andrè e Mila Suarez lo scorso sabato si sono rese protagoniste dell'ennesimo battibecco. Mentre ai danni della De Andrè questa volta potrebbe scattare la squalifica per via dell'insulto razzista, la Suarez inizia a mostrare i primi segni di cedimento. La modella italo-marocchina all'interno della casa del Grande Fratello 16 sembra essere più sola e isolata dagli altri coinquilini. Già la scorsa settimana Mila aveva confidato a ...

Grande Fratello, Francesca De Andrè in crisi per Gennaro Lillio, la sua situazione confusa la fa scoppiare in lacrime Gennaro e Francesca de Andrè cercano di far fronte alle difficoltà che stanno correndo nel loro legame in questa settimana dopo la visione delle foto in cui il fidanzato della concorrente, Giorgio Tambellini, compare in compagnia dell'influencer

Grande Fratello tra Gennaro e Francesca ormai è partita la fiamma della passione Si piacciono. Ormai lo si legge nei loro occhi. Gennaro Lillio e Francesca De Andrè si sono scambiati dei baci sul collo e delle carezze nella notte. Non si nascondono più, ma preferiscono comunque andare cauti. Magari non nascerà mai nessuna storia d'amore oppure ci sorprenderanno

Grande Fratello, la concorrente De Andrè sembra essere stata tradita dal fidanzato Giorgio. Ecco i nuovi dettagli Mentre Francesca De André è ancora all'oscuro di tutto (lo scoprirà solo nella puntata del Grande Fratello in onda lunedì 6 maggio), continuano ad emergere nuovi dettagli sulle foto che ritraggono il fidanzato Giorgio insieme ad un'altra. Biagio

GF16 - l'amica di Mila Suarez : 'Ho denunciato Francesca De Andrè per bullismo'. Lunedì la squalifica? : Colpo di scena al GF16 : sarebbe stata denunciata per presunti atti di bullismo nei confronti di . A intraprendere le vie legali è stata un'amica della modella marocchina, Sabrina, che ne ha dato l'...

Lancia una bomba di gossip Barbara D'Urso su Francesca De Andrè E' da poco terminata una nuova puntata di Pomeriggio Cinque. E nella seconda parte del programma ampio spazio è stato dedicato al gossip. Tanti gli ospiti invitati in studio per parlare di questo argomento, tra i quali anche Lory Del Santo. Proprio quest'ultima ha

Grande Fratello, Francesca De Andrè si lascia andare e perla del suo ex Daniele Interrante, del rapporto che aveva con la figlia di Daniele e Guendalina e del suo attuale fidanzato parlando della sua relazione con l'ex tronista ha detto: "Con Daniele c'è stato all'inizio un vortice di passione, ma c'erano troppi problemi. Lui è più debole di me e io

Grande Fratello 16, l'ingresso di Guendalina è stato scoppiettante, i rapporti con la De Andrè non sono sembrati dei migliori, ma adesso… Che i rapporti tra Francesca De André e Guendalina Canessanon fossero tra i migliori, lo abbiamo capito tutti guardando l'ultima diretta del GF 16. Le due, che entrambe hanno avuto in passato una relazione con

GF16 - Francesca De André - lo sfogo su Daniele : 'Voleva sposarmi - ma non era divorziato' : Tempo di confessioni al Grande Fratello 16 per Francesca De André. La modella proprio in queste ore ha parlato a lungo in giardino con Serena Rutelli e Mila Suarez, alle quali ha svelato diversi particolari circa la sua relazione passata con Daniele Interrante, soffermandosi anche sul rapporto che ha avuto in questi anni con Chloe, la figlia dell'ex tronista di Uomini e Donne e Guendalina Canessa. Inoltre, ha spiegato che l'ex moglie di Daniele ...

GF16 - Francesca De Andrè in lacrime per il ricordo del nonno Fabrizio : Ancora emozioni forti per Francesca De Andrè, nipote del celebre cantautore italiano, che scoppia in lacrime ricordando il nonno Fabrizio, scomparso nell’ormai lontano 1999. “Se ci fosse lui, metterebbe ognuno al suo posto“, dichiara commossa la bella 29enne al centro di una bufera familiare per via del pessimo rapporto con il padre Cristiano. L’emozione scaturisce dal ricordo di alcuni dei testi più belli scritti dal ...

GF16 - Erica e Francesca si baciano durante il gioco 'Obbligo o verità' : Il Grande Fratello 16 entra nel vivo. Dopo tre puntate e quasi un mese di convivenza i concorrenti iniziano a dare il meglio di loro stessi anche nei giochi. Difatti durante l'ultimo 'Obbligo o verità' di ieri, 25 aprile, se ne sono viste delle belle tra dichiarazioni e baci non preventivati. Bacio saffico tra Erica e Francesca 'Obbligo o verità' è un gioco che dall'adolescenza in poi tutti, o quasi, hanno sperimentato almeno una volta nella ...

5 curiosità su Francesca Brambilla - la showgirl che ha diffidato la Vignali al GF16 : Il 15 marzo 1992 nasce a Bergamo Francesca Brambilla e già da giovanissima inizia la sua carriera di fotomodella sulle affollate spiagge di Riccione. Nella puntata di ieri, 23 aprile, al GF16 andato in onda su Canale 5 ha inviato una diffida all'influencer Valentina Vignali dopo che la gieffina ha raccontato una vecchia storia su di lei. Di seguito 5 curiosità su Francesca Brambilla.