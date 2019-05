Fabio Fazio | caos in Rai dopo il taglio Umiliazione finale | cosa andrà in

Non è l'arena - la foto clamorosa di Massimo Giletti : beccato così - voleva godersi la resa di Fabio Fazio? : Nel corso della diretta di Non è l'arena di domenica 12 maggio da Mezzojuso, Massimo Giletti non ha perso d'occhio per un attimo il suo concorrente, Fabio Fazio, in onda in quegli stessi momenti su Raiuno con Che tempo che fa. Come rivelano alcuni fotogrammi diffusi da tvblog.it, il conduttore di La

Che fuori tempo che fa - l’annuncio in diretta di Fabio Fazio : “Tre puntate finali non andranno in onda - domani l’ultima” : “Ci è stato comunicato che le ultime tre puntate di Che fuori tempo che fa non andranno in onda. domani sera ci sarà l’ultima puntata”. Fabio Fazio, in apertura di puntata di Che tempo che fa, su Rai1, ha annunciato che stasera, lunedì 13 maggio, andrà in onda l’ultima puntata di Che fuori tempo che fa. Media & Regime | Di F. Q.. Che fuori tempo che fa, Salini ...

Le ultime 3 puntate di Fabio Fazio del lunedì sono state tagliate : Chiude in anticipo la stagione di 'Che Fuori Tempo Che Fa', il programma del lunedì sera di Fabio Fazio su Rai1 e che segue quello della domenica, 'Che Tempo Che Fa' in prime time. Quella di lunedì 13 maggio sarà l'ultima puntata, le altre tre in previsione il 20 e 27 maggio e il 3 giugno non andranno in onda. Dai Rai1 fanno sapere che il 20 maggio ci sarà una puntata di Porta a Porta incentrata sull'imminenza del voto per le ...

Fabio Fazio - la Rai chiude in anticipo «Che fuori tempo che fa» : cancellate tre puntate del lunedì : L’annuncio in diretta su RaiUno. Nelle scorse settimane il ministro dell’Interno Salvini aveva pesantemente criticato il conduttore per il suo stipendio. Il Pd: «L’editto del ministro dell’Interno è andato a segno»

Sale la tensione in Rai : “tagliati” tre lunedì a “Che fuori tempo che fa” di Fabio Fazio : La Rai taglia tre puntate del lunedì a Fabio Fazio: è lo stesso conduttore, in apertura di puntata, ad annunciare questa sera in diretta su Rai1 la chiusura anticipata di Che fuori tempo che fa. «lunedì sarà l’ultima puntata del lunedì sera, ci è stato comunicato che le ultime tre non andranno in onda», ha detto Fazio, ringraziando il pubblico e ci...