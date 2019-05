Ciclismo | il Ct della Svizzera svela un caso di doping in diretta tv | licenziato in tronco

Giro d’Italia 2019 – Dal salto con gli sci al Ciclismo : Roglic grande favorito della corsa rosa : La sorprendente storia di Primoz Roglic, il grande favorito per il Giro d’Italia 2019. Tra gli italiani il favorito è Vincenzo Nibali, già trionfatore al Giro nel 2013 e 2016. Poche chances per Domenico Pozzovivo Questo può essere il suo anno. Lo sloveno Primoz Roglic, messosi in mostra negli ultimi anni sia nel Giro d’Italia sia al Tour de France, è il grande favorito della 102esima edizione della più importante corsa a tappe ...

Ciclismo - Massimo Zanetti dopo la festa della Virtus Bologna : “Una bella sorpresa nel Ciclismo”. Arriverà Vincenzo Nibali alla Trek-Segafredo? : Ieri la grande festa: la Virtus Bologna tornata a trionfare in una manifestazione continentale per quanto riguarda la pallacanestro, con il successo nella Champions League in quel di Anversa. Massimo Zanetti, il “signor Segafredo”, non si accontenta e vuol continuare a conquistare grandi vittorie, non solo nel basket, ma anche nel Ciclismo, dove con la sua Trek è stabilmente nel circuito World Tour. Il suo commento nel post partita ...

Ciclismo – Presentato ufficialmente il Team INEOS : Froome svela i colori della nuova divisa : Presentato ufficialmente il nuovo Team INEOS: Froome svela i colori della sua nuova squadra in un allenamento speciale Sky dice addio al Ciclismo: la squadra britannica di Brailsford è ufficialmente Team INEOS. Ieri, Chris Froome ha effettuato una sessione di allenamento con i nuovi colori del Team, lanciando ufficialmente il nuovo kit della squadra INEOS. “E’ iniziato un nuovo capito per il Team INEOS. INEOS è adesso ...

Si pagherà il biglietto per vedere il Ciclismo sul ciglio della strada? : Gli spettatori del Giro d'Italia e del Tour de France sono sempre una marea e costituiscono un elemento inseparabile delle due più famose gare a tappe del ciclismo sul tappa. Ma che cosa succederebbe quella gente dovesse pagare il biglietto come succede in tutti gli eventi sportivi indoor, dal tennis al basket alla pallavolo, all'atletica? La domanda sorge spontanea ogni qual volta, cioè quasi sempre, la tv ci trasmette le immagini del ...

Ciclismo - i top e i flop della settimana : per l’Italia si esaltano Formolo e Masnada : Freccia Vallone, Liegi-Bastogne-Liegi ma non solo, il programma del calendario italiano con GIro del Trentino e Giro dell’Appennino. Una settimana davvero ricca di appuntamenti quella che si è conclusa: andiamo a scoprire il meglio e il peggio. Top Jakob Fuglsang: finalmente arriva la vittoria tanto attesa, nell’appuntamento più importante. Un 2019 da incorniciare per il danese con la sua Astana: sempre all’attacco, sempre sul ...

Ciclismo – Pozzivivo operato a Crotone : il ciclista della Bahrain Merida segue la sua squadra anche dall’ospedale [FOTO] : Domenico Pozzovivo non abbandona la sua Bahrain Merida: il ciclista lucano ha seguito il suo team anche dall’ospedale di Crotone, dove è stato operato oggi E’ stato operato oggi Domenico Pozzivivo dopo la terribile caduta di pochi giorni fa alla Freccia Vallone: il ciclista lucano è stato sottoposto ad un intervento a Crotone, alla clinica odontoiatrica specializzata in interventi maxillofacciali “Calabrodental”. Un ...

Ciclismo – Infortunio Pozzovivo : aggiornamenti sulle condizioni del ciclista della Bahrain Merida : aggiornamenti sulle condizioni di Domenico Pozzivivo: ecco come sta il corridore della Bahrain Merida dopo la terribile caduta di ieri alla Freccia Vallone Una terribile botta, ieri , nella Freccia Vallone, per Domenico Pozzovivo, caduto a circa 30 km dalla conclusione dell’edizione 2019. Il ciclista italiano ha riportato una commozione cerebrale che lo ha costretto a tornare immediatamente in Italia dove dovrà recuperare in vista ...

Ciclismo - Nova Eroica : percorsi - programma e iniziative della manifestazione in programma dal 26 al 28 aprile : Tutto pronto per la Nova Eroica 2019, manifestazione ciclistica in programma dal 26 al 28 aprile fra gli splendidi paesaggi della Toscana Ci sono magie che rendono il Ciclismo, sport antico ma mai vecchio, sempre più di gran moda. Uno di questi momenti magici a pedali lo vivranno migliaia di ciclisti che, tra pochi giorni, si ritroveranno in uno dei territori più accoglienti che sembrano creati apposta per le biciclette, la provincia di ...

Ciclismo - Freccia Vallone 2019 : l’albo d’oro della corsa. Bellissimo back-to-back per Julian Alaphilippe! : L’edizione numero 83 della Freccia Vallone viene vinta dal transalpino Julian Alaphiippe (Deceuninck – Quick Step), al secondo successo consecutivo in questa classica, davanti al danese Jakob Fuglsang (Astana Pro Team), battuto praticamente in volata, e al nostro Diego Ulissi (UAE Emirates), che nel finale non riesce a rientrare sulla coppia di testa. ALBO D’ORO Freccia Vallone Anno Vincitore Secondo Terzo 1936 Philémon ...

Ciclismo - 58° G.P. Palio del Recioto : Sobrero e Battistella - doppietta della Dimension Data. Aleotti ancora a podio : Si è concluso un grande trittico di corse internazionali per la categoria Under 23: grande inizio nel giorno di Pasqua con il 12° trofeo Città di San Vendemiano, nella giornata di ieri si è disputato l’81° Giro del Belvedere. La sfida è passata sul campo gara di Negrar di Valpolicella (VR). Cambiano i percorsi, ma non i protagonisti. Dopo tre anni di dominio straniero, torna a sventolare ben spiegato il tricolore in terra veneta: è Matteo ...

Ciclismo - i top & flop della settimana. Mathieu van der Poel senza rivali. Valverde - Sagan : dove siete? : Archiviata la prima settimana delle Ardenne, tracciamo un bilancio generale di chi si è messo in luce e chi ha deluso notevolmente tra Freccia del Brabante e l’Amstel Gold Race terminata meno di ventiquattro ore fa. E poi un occhio di riguardo anche per il Giro di Turchia che ci ha tenuto compagnia nella settimana santa. Per quanto riguarda i top, non si può fare altro che partire da Mathieu van der Poel (Corendon Circus). 24 anni e una classe ...

Il Ciclismo piange Sercu - era il Merckx della pista : Era considerato l'Eddy Merckx delle Sei Giorni, e proprio con il Cannibale ha cominciato la sua preziosa collezione di vittorie. Patrick Sercu si è spento ieri all'età di 74 anni dopo una lunga malattia. Era considerato da tutti il più grande pistard della storia, un vero signore degli anelli e delle Sei Giorni, con al suo attivo la bellezza di 88 vittorie (su 223 Sei Giorni disputate, ndr), ma anche in strada è stato capace di portare a casa ...

Il mondo del Ciclismo piange la scomparsa di Patrick Sercu - fu uno dei più grandi pistard della storia : Si è spento oggi all’età di 74 anni Patrick Sercu, grande pistard che riuscì a vincere la medaglia d’oro ai Giochi di Tokyo a soli 20 anni Il ciclismo piange Patrick Sercu, uno dei più grandi pistard della storia, scomparso oggi all’età di 74 anni. Nel 1964, a soli vent’anni, si era laureato campione olimpico a Tokyo nel km da fermo davanti all’azzurro Vanni Pettenella. La sua carriera nei velodromi è ...