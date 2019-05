Cannes | i migliori look dell' edizione 2018

huffingtonpost

(Di lunedì 13 maggio 2019) Smessi gli abiti stravaganti del Met Gala, per le celebrità è tempo di calcare un nuovo red carpet, dove però l’eleganza è quasi obbligatoria. Al Festival di, in pochi osano con outfit più audaci, i più si attengono ai dettamia sobrietà, tra lunghezze, trasparenze e nero. In attesa di vedere come sfileranno in questa occasione Brad Pitt, Leonardo Di Caprio, Sylvester Stallone, Tilda Swinton, Antonio Banderas e Penelope Cruz - per citare le presenze confermate - facciamo un ripasso deipiù bellinumero 71. Tra tutte le diva che si sono alternate lo scorso anno, a raccogliere più di tutti i flash dei fotografi sono state Cate Blanchett, madrinaa cerimonia, e Penelope Cruz, giunta insieme al compagno Javier Bardem. Leggi anche... ...

