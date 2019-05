ilnapolista

(Di lunedì 13 maggio 2019) Il Corriere dello Sport apre il commento alla partita di ieri delparlando dell’ritrovato. Ritrovato dopo che l’abbandono del PSG aveva portato incertezze e insicurezza del suo gioco. La proposta di 7 milioni a stagione spiazzerebbe chiunque e non si può restar sereni dopo aver visto sfumare una proposta del genere Un labiale, due parole, una dichiarazione d’che sembra dire sono. Lo aspettavano in tanti. La sua assenza ha avuto mille letture, ma una solo conseguenza, il centrocampo delha perso il suo guerriero, quello che correva di più, quello che recuperava ogni pallone. Nessuna certezza che non ci sia un addio nel suo futuro, ma per adesso ieri c’era. L'articoloalilsta.

napolista : #Allan è tornato e giura amore al Napoli Grande gol del brasiliano contro la Spal su assist di #MarioRui, sembrava… - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Napoli, #Allan è tornato! #Meret fa arrabbiare #Semplici, #Ancelotti sorride - infoitsport : Napoli, Allan è tornato! Meret fa arrabbiare Semplici, Ancelotti sorride -