A24 | chiusura del Traforo del Gran Sasso | a rischio concessione SdP | l Mit

(Di lunedì 13 maggio 2019) L'Aquila - Il Mit ha convocato per martedì un incontro con Strada dei Parchi per affrontare il nodo delladeldel, che la società vorrebbe fare scattare dal prossimo 19 maggio. L'incontro dovrebbe servire a evitare lache, secondo quanto ribadiscono dal Mit, rappresenterebbe una "procurata interruzione di pubblico servizio che equivarrebbe a un inadempimento" grave da parte della società, concessionaria delle autostrada A24 e A25, che potrebbe portare alla "revoca immediata della", evocata ieri dal sottosegretario M5S Gianluca Vacca. Fonti del Mit ricordano che 'presto sarà nominato un commissario per ilidrogeologico dele sarà presentato un emendamento al decreto Sblocca cantieri. Il commissario si occuperà proprio della "progettazione e ...

