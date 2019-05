“Torri gemelle vuote | la gravità non esiste” Terrapiattisti a Palermo | ma sono più i

ilfattoquotidiano

(Di domenica 12 maggio 2019) Uno striscione bianco appeso al muro: “La terra è piatta“. Un piccolo gruppo di relatori, qualche curioso e tanti, tanti giornalisti, operatori tv e fotografi. Alla fine il convegno deiorganizzato all’hotel Garibaldisi è risolto così, con 4 o 5 seguaci impegnati a spiegare le loro particolari teorie sulla terra, sulla storia, sulla religione e perfino sulla letteratura (“Shakespeare non è mai esistito, era Thomas Bacon”). Tra i relatori del convegno (20 euro il costo del biglietto) anche Albino Galuppini, che nella vita fa l’agricoltore e che a, tra le altre cose, ha esposto la sua versione sui fatti dell’11 settembre: “Le torrierano scatole” ha detto mostrando una immagine delle torri ancora in costruzione. “Come vedete ancora i lavori erano in corso e già svettavano le antenne ...

