Spal-Napoli 1-2 | pagelle Alla corte di Re Carlo i migliori sono il fido Allan e il

ilnapolista

(Di domenica 12 maggio 2019) MERET. La sua partita in terra estense, a lui sempre cara, principia al 75’ nel modo peggiore: serve una pelotapene di cane al grigio Fabian e che si trasforma automaticamente in un dono. Indi il riscatto con due paratoni, non contando quella su Antenucci in offside. E sul rigore di Comò Petagna la tocca pure – 7 Per più di un’ora spettatore non pagante sotto il diluvio di Ferrara, poi diventa l’uomo partita. Hai detto tutto tu, per il resto. Mi chiedo solo cosa avranno pensato i ferraresi di tutti quei gol che ha negatosua ex! Francesca avrebbe voluto che gli mettessi 16, Fabrizio. Mi limito a un 12, come il giorno della festa della mamma. Non transigo: non merita di meno – 12 MALCUIT. Ancora una volta nel Napule prevale la destra e Riccioli d’Oro costruisce intensi dialoghi con Callejon. Al 71’ va finanche al tiro, su angolo, ma Viviano respinge. Dietro, ...

SerieA : È finita al Mazza! Il @sscnapoli batte la @spalferrara grazie ai gol di Allan e Mario Rui SPAL 1?? - 2?? Napoli #SpalNapoli #SerieATIM - SuperSportTV : #SerieA | RESULTS: Torino 3-2 Sassuolo Frosinone 1-3 Udinese Sampdoria 1-2 Empoli SPAL 1-2 Napoli Roma 2-0 Juventus - DiMarzio : #Napoli | #Allan, un gol ed un bacio alla maglia per il rilancio -