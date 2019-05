Il wrestler Silver King è morto sul ring durante un incontro a Londra

Una brutta notizia sconvolge il mondo degli appassionati di wrestling. Il wrestler messicano noto come Silver King è morto durante un incontro a Londra. Silver King, il cui vero nome era Cesar Barron, aveva cinquantuno anni ed era una star nel suo Paese e non solo. Stava partecipando nel Regno Unito a un incontro di wrestling contro Warrior Youth ed è collassato sul ring. Subito è stato soccorso dall'arbitro e da altri uomini mentre era accasciato a terra privo di sensi, ma per lui non c’è stato nulla da fare: Silver King è morto poco dopo l’incontro. Secondo le prime informazioni trapelate dai media messicani, il wrestler avrebbe avuto un arresto cardiaco. A confermare tra i primi la notizia della morte del wrestler l’account luchablog su Twitter.

