Assault Air Bike | trasforma il tuo corpo in 26 minuti

(Di domenica 12 maggio 2019) No, non è la solita roba riciclata o reinventata. No, non è la cyclette e no, non è spinning. Sì, combina contemporaneamente un allenamento ad alta intensità per la parte superiore e per quella inferiore del, bruciando così calorie su calorie. Sì, ne bastano 26. L’Air, nuova tendenza del fitness già popolarissima a livello internazionale, è differente rispetto al ciclismo su strada o alla cyclette da palestra, perché utilizza un dispositivo che collega i pedali a una sorta di grossa ventola (tipo quella dei ventilatori domestici) che oppone, al lavoro delle gambe, la resistenza generata dall’aria attraverso le pale mano a mano che la velocità aumenta, così, più forte si pedala, più difficile e faticoso diventa pedalare. https://www.youtube.com/watch?time continue=3&v=uvgwUrD8W6w Inoltre, mentre le gambe pedalano per tenere in funzione la ventola, la parte ...