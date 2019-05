APP Google si prepara a introdurre alcune novità dal Google I O 2019 con le ultime

Sul Google Play Store si potranno comprare APP e giochi anche in contanti : (Foto: Google) Google permetterà agli utenti Android di effettuare i pagamenti su Play Store tramite l’utilizzo dei contanti. Siccome la piattaforma di download delle applicazioni di casa Google conta molti più download rispetto all’App Store di Apple, ma quest’ultima la supera in incassi, Big G ha pensato di introdurre un nuovo metodo di pagamento per agevolare i propri utenti. La società ha quindi annunciato durante l’annuale conferenza I/O ...

Google sta testando le Mini-APP nella Ricerca Google e in Google Assistant : Durante il keynote che ha dato il via al Google I/O 2019, l'azienda di Mountain View ha presentato una serie di miglioramenti relativi alla Ricerca Google sui dispositivi mobili. Le Mini-app, esperienze interattive simili alle app, aiutano gli utenti a trovare le informazioni che stanno cercando più rapidamente presentandosi nella Ricerca e a Google Assistant e vengono visualizzate su query che includono il nome del fornitore dell'app e ...

Le APP musicali di Google hanno superato i 15 milioni di abbonati : Secondo Bloomberg, tra YouTube Music e Google Play Music, Big G ha superato oltre 15 milioni di abbonati incluse le prove gratuite o promozionali. Il totale di Google è ben indietro rispetto a entrambi i più grandi rivali, ma dimostra ancora che la società sta riuscendo a ridurre il gap, inoltre è di gran lunga avvantaggiata rispetto a Pandora, che è in bilico appena sotto i 7 milioni di abbonati. L'articolo Le app musicali di Google hanno ...

Google Play Store ora ha il 98% di APP in meno che utilizzano le autorizzazioni per SMS e chiamate : Uno dei principali obiettivi recenti di Google in ambito Android è stato ridurre le autorizzazioni. Il Play Store è stato più restrittivo per le applicazioni autorizzate ad accedere alle autorizzazioni per gli SMS e le chiamate. Il colosso di Mountain View ha annunciato oggi al Google I/O 2019 che il numero di app che utilizzano queste autorizzazioni è diminuito del 98% negli ultimi mesi. L'articolo Google Play Store ora ha il 98% di app in ...

L’APP Lookout per la visione assistita di Google raggiunge più dispositivi : Google ha ora esteso la disponibilità della sua applicazione Vision-Assistive AI verso numerose altre ammiraglie, consentendo a un maggior numero di utenti di svolgere una gamma più ampia di compiti senza chiedere aiuto. Lookout utilizza in modo sommario la visione artificiale per consentire agli utenti ipovedenti o non vedenti di vedere più chiaramente e dopo l'ultimo aggiornamento dovrebbe funzionare come minimo anche sulle ultime ammiraglie ...

Google Play Protect ora esegue ogni giorno la scansione di più APP di quante persone esistano al mondo : Nel corso della conferenza Google I/O 2019, è emerso che Play Protect ora esegue la scansione di 50 miliardi di applicazioni al giorno. Il numero è stato annunciato come parte del focus su privacy e sicurezza durante l'evento. L'articolo Google Play Protect ora esegue ogni giorno la scansione di più app di quante persone esistano al mondo proviene da TuttoAndroid.

Google annuncia Camera X per APP di terze parti e la possibilità di forzare gli aggiornamenti : Al Google I/O 2019 la compagnia annuncia il rilascio degli aggiornamento forzati per tutti gli sviluppatori e Camera X, per semplificare lo sviluppo delle app fotoCamera. L'articolo Google annuncia Camera X per app di terze parti e la possibilità di forzare gli aggiornamenti proviene da TuttoAndroid.

Google Search cambia : realtà aumentata e nuovi risultati APProfonditi :

Google annuncia Live Caption su Android Q - dei sottotitoli live che funzionano su qualsiasi APP : "Per 466 milioni di persone con problemi di udito in tutto il mondo le didascalie sono più che una comodità, rendono i contenuti più accessibili" L'articolo Google annuncia live Caption su Android Q, dei sottotitoli live che funzionano su qualsiasi app proviene da TuttoAndroid.

Il Play Store partecipa al Google I/O con sconti su tante APP e giochi Android : Il Play Store partecipa, a modo suo, al Google I/O proponendo sconti su tante app e giochi Android. Che aspettate a spendere il credito di Opinion Rewards? L'articolo Il Play Store partecipa al Google I/O con sconti su tante app e giochi Android proviene da TuttoAndroid.

Minori a rischio : APPle e Google rimuovono APP per incontri : L'eliminazione di tre applicazioni è avvenuta dopo la segnalazione della Federal Trade Commission statunitense che ha denunciato i servizi rivolti anche a Minori di 13 anni, con potenziali rischi anche per la privacy

Google rimuove tre APP di APPuntamenti dal Play Store : ecco quali sono : La Federal Trade Commission ha riportato oggi che Google e Apple hanno rimosso tre app di appuntamenti dai loro app Store perché potrebbero essere potenzialmente utilizzate da pedofili. Un'avvocato della FTC ha riportato che le app FastMeet, Meet24 e Meet4U, tutte realizzati dalla società ucraina Wildec, sembravano violare la legge sulla protezione della privacy online dei bambini (COPPA) e la legge FTC. L'articolo Google rimuove tre app di ...

Google Chrome Canary consente di aggiornare senza lasciare l’APP : La versione Canary di Google Chrome per Android ha un nuovo flag che, se abilitato, quando è disponibile un aggiornamento visualizza direttamente il download L'articolo Google Chrome Canary consente di aggiornare senza lasciare l’app proviene da TuttoAndroid.

Ecco le APP vincitrici dei Google Play Awards 2019 : Tutto è ormai pronto per dare il via all'edizione 2019 di Google I/O e il colosso di Mountain View ha annunciato le applicazioni vincitrice dei Google Play Awards L'articolo Ecco le app vincitrici dei Google Play Awards 2019 proviene da TuttoAndroid.