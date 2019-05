Generazioni a confronto | cosa succede quando l’azienda passa ai figli

vanityfair

(Di sabato 11 maggio 2019) «è come uno, ma uno disabile, perché a differenza degli altrinon ha la capacità di emanciparsi. Il compito dell’imprenditore è che questa vada avanti anche senza di lui». Ed è lapiù difficile da fare per chi ha creatosi potrebbe aggiungere alle parole di Luca Marcolin, partner di Family Business Unit, rivolte alla platea di Nobìlita, il festival del lavoro di Bologna. In Italia, i dati sono di novembre 2018, sono 4597 le aziende familiari con fatturato superiore a 50 milioni di euro. Danno lavoro a circa 1,9 milioni di addetti, oltre 400 mila in più rispetto a dieci anni fa secondo l’analisi dell’Osservatorio Aub* dell’Università Bocconi. È un comparto economico in salute che ha superato meglio delle aziende a gestione manageriale il periodo della crisi. Le aziende familiari hanno recupero la redditività pre-crisi e aumentato la loro ...

Dalla_SerieA : Generazioni a confronto: i sog - nonmiarrendo : RT @NataleCuccurese: I poli culturali sono un’idea pensata soprattutto per le giovani generazioni. Conoscenza della storia del territorio,… - romanewseu : Generazioni a confronto: i sogni di #Zaniolo sfidano i trofei di #CR7 #ASRoma #Romanewseu -