Di Maio alza la posta con Salvini | «Ora legge sul conflitto di interesse»

Di Maio mette “paletti” alla Lega. E il premier alza la voce : “Comanda Salvini? Illusione ottica”. E’ scontro totale : Matteo Salvini "e' un compagno di viaggio con il quale mi confronto molto serenamente" ma "se, da fuori o all'estero, richiamano di piu' l'attenzione le dichiarazioni o l'immagine di Salvini, che ha una grande capacita' di comunicazione, e si crede che nel governo comandi lui, e' una vostra Illusione ottica". Parole di Giuseppe Conte. Il presidente del Consiglio ha usato 'El Pais' per 'segnare' ancora una volta il suo 'territorio', minato dalle ...

Salvini a Corleone per la lotta contro la mafia - mentre Di Maio lo incalza sul caso Siri : 'Inutile andare a Corleone se sulla vicenda giudiziaria del sottosegretario c'è l'ombra della mafia ' ha detto il vicepremier pentastellato ribadendo la richiesta di dimissioni. 'L'ho sentito e mi ha ...

[La vignetta] "Il bivio di Luigi Di Maio ". Per il vicepremier alzarsi o inchinarsi può voler dire perdere la leadership : Si intitola "Il bivio di Di Maio" la vignetta confezionata dal fumettista Sergio Staino in questo 25 aprile. Si vede il vicepremier del Movimento 5Stelle inginocchiato mentre dice sconsolato: "Se mi ...

Luigi Di Maio - Salvini e Tria - il retroscena sul Cdm. Alzano la voce - "Non è quello che abbiamo promesso" : Nervi tesissimi per un (quasi) nulla di fatto. Le ore che hanno portato il Consiglio dei ministri all'approvazione di un Def interlocutorio sono state segnate dagli scontri, durissimi e scoperti, tra il ministro dell'Economia Giovanni Tria e i due vicepremier, il leader della Lega Matteo Salvini e q

Caso Bugno - Tria : "E' spazzatura" | Ma Conte - Salvini e Di Maio lo incalzano : "Subito decreto sulle banche" : Non si arresta la polemica sulla collaboratrice del ministro dell'Economia dopo la nomina (poi lasciata) alla Stm. "Contro di me nefandezze e spazzatura", si sfoga il titolare del Tesoro, ma i suoi vice e il premier fanno quadrato.

Salvini alza un muro (e Di Maio la pensa come lui) : "Ius soli? Non se ne parla" : "L'Italia è già oggi il Paese che concede più cittadinanze ogni anno, non serve una nuova legge" dice il ministro...