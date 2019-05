MotoGp - il Gran Premio di Silverstone resta in Calendario : prolungato il contratto fino al 2021 : Gli organizzatori della gara britannica hanno ufficializzato di aver trovato l’accordo per il prolungamento del contratto con Dorna fino al 2021 Il Gp di Silverstone rimarrà nel calendario di MotoGp fino al 2021, l’ufficialità è arrivata nella mattinata di oggi dopo il raggiungimento dell’accordo tra gli organizzatori della gara britannica e la Dorna. Un’intesa giunta grazie al realizzarsi dell’unica ...

MotoGP - GP Spagna 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario del fine settimana a Jerez : E dopo una lunga pausa il Circus del Motomondiale torna in scena e sarà il primo appuntamento nel Vecchio Continente. A Jerez de la Frontera, nella tradizionale cornice del tracciato spagnolo, i centauri più forti del Pianeta si sfideranno in una tre giorni (3-5 maggio) che promette emozioni. Nella classe MotoGP Andrea Dovizioso si presenta in vetta al campionato. Dopo l’errore di Marc Marquez ad Austin, infatti, il forlivese ha ...

Calendario MotoGp 2019 | Data e orario di tutte le gare : dove vedere diretta e differita (Sky e Tv8) : Diciannove gare in tutto. Due le tappe nella Penisola. Il Gp d'Italia si disputerà al Mugello il 2 giugno, mentre il Gp di...

MotoGP 2019 : piloti - diretta tv e streaming. Il Calendario : MotoGP 2019: piloti, diretta tv e streaming. Il calendario calendario MotoGP 2019 e piloti Prima dentro! Gas a martello! E andiamo! Il 10 Marzo 2019 ricomincia il tanto atteso Motomondiale con la sua 71a edizione. Tantissime le novità da sapere a riguardo. La Tech 3 passa alla KTM e l’ Angel Nieto Team si unirà al SIC Racing Team per schierare in pista due YamahaYZR-M1 satellite che andranno a sostituire la Tech 3 appunto. Francesco ...

MotoGP - GP Usa 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario del fine settimana ad Austin : Ladies and gentleman... tutto è pronto per il Gran Premio degli Stati Uniti del Motomondiale! Il Circus saluta l’Argentina e sbarca in Texas, al Circuit of The Americas per la tappa di Austin, terzo appuntamento stagionale. Dal 12 al 14 aprile vivremo serate di grande spettacolo con i protagonisti a caccia di una vittoria importante su uno dei tracciati più avvincenti del calendario. Il COTA è la vera seconda casa di Marc Marquez, una ...

Calendario MotoGp 2019 : gare in diretta tv o in chiaro su Sky e Tv8 : Calendario MotoGP 2019: gare in diretta tv o in chiaro su Sky e Tv8 GP MotoGP in diretta tv e in chiaro Gli appassionati di Motomondiale sono pronti a segnarsi le date sul Calendario per assistere in diretta (o in differita, in chiaro) il MotoGP 2019. Alcune gare saranno infatti visibili solo agli abbonati di Sky e andranno poi in differita su Tv8. Quest’ultimo canale trasmetterà comunque alcune gare in diretta. Andiamo quindi a vedere qual ...

Calendario MotoGp 2019 | Data e orario di tutte le gare : dove vedere diretta e differita (Sky e Tv8) : Diciannove gare in tutto. Due le tappe nella Penisola. Il Gp d'Italia si disputerà al Mugello il 2 giugno, mentre il Gp di...

MotoGp – Aggiunta una nuova tappa al Calendario 2021 : il Motomondiale si fermerà anche in Indonesia! [VIDEO] : Dal 2021 si aggiunge un altro interessante appuntamento al calendario del Motomondiale: la MotoGp e la Superbike pronte a sbarcare in Indonesia Si appresta a diventare realtà il circuito di 4,3 chilometri di Mandalika, sull’isola di Lombok. Dopo l’ok della Dorna per far sbarcare il Motomondiale in Indonesia già nel 2021, incominceranno i lavori che permetteranno la costruzione della pista semi-cittadina che ospiterà sia la MotoGp che ...