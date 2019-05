Vola a Piazza Affari Geox

Piazza Affari sciVola in rosso dopo stime Commissione UE. FTSE MIB -0 - 89% : Il Dipartimento dell'Economia e della Tecnologia tedesco ha reso noto che a marzo gli ordinativi industriali sono cresciuti dello 0,6% rispetto al mese precedente, deludendo le attese degli analisti ...

La Volata Champions si tinge di nerazzurro. l’Atalanta festeggia in piazza : La volata Champions si fa sempre più avvincente, il terzo e quarto posto si tingono di nerazzurro, scopriamo insieme la classifica.INTER P. 63 Grazie Roma, anzi grazie Genoa. L’1­1 di Marassi permette all’Inter di tirare un sospiro di sollievo e di rivalutare lo 0­0 di sabato a Udine. È tutto molto semplice, direbbe Allegri: se l’Inter vincerà due delle ultime tre partite, entrerà in Champions senza passare per classifiche avulse.A 69 punti ...

Vola a Piazza Affari Brunello Cucinelli : Grande giornata per il re del cachemire , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,44%. Lo scenario su base settimanale di Brunello Cucinelli rileva un allentamento della curva rispetto alla forza ...

Vola a Piazza Affari Credito Valtellinese : Effervescente il gruppo bancario italiano , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,00%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'...

Hockey prato - Finals Series 2019 : Italia mostruosa - 4-2 alla Malesia e prima piazza nel girone! Si Vola in semifinale : Si fa davvero fatica a crederci. La Nazionale maschile di Hockey su prato, che fino ad oggi ha sempre fatto davvero tantissima fatica a conquistare risultati a livello internazionale, si sta esaltando alle Finals Series di Kuala Lumpur in Malesia, stupendo davvero tutti gli addetti ai lavori. Gli azzurri, numero 32 del ranking mondiale, si sono imposti nel terzo incontro consecutivo, battendo i malesi padroni di casa (e numero 13 al mondo) per ...

Vola a Piazza Affari Fiera Milano : Grande giornata per illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,22%. La tendenza ad una ...

Vola a Piazza Affari UBI Banca : Protagonista il gruppo Bancario italiano , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,99%. Il movimento di UBI , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE MIB , ...

Unicredit sciVola in fondo al mercato di Piazza Affari : Si muove in profondo rosso l' istituto di credito , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,63% sui valori precedenti. La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente ...

Ciclismo - Ranking olimpico Tokyo 2020 (15 aprile) : l’Italia sciVola in settima piazza - perso un posto virtuale per i Giochi : L’Italia è scivolata nuovamente al settimo posto nel Ranking UCI valido per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La nostra Nazionale era risalita al quarto posto settimana scorsa grazie alla vittoria di Alberto Bettiol al Giro delle Fiandre ma i risultati non così esaltati tra Parigi-Roubaix e Giro dei Paesi Baschi ci hanno fatto ripiombare indietro, abbiamo perso tre piazze e ci troviamo così nella stessa situazione di ...

Fiera Milano sciVola in fondo al mercato di Piazza Affari : In forte ribasso illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , che mostra un disastroso -2,39%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , ...

Borsa - Piazza Affari ai massimi da agosto : Stm e Unicredit tirano la Volata : I nuovi target saranno contenuti nel Documento di economia e finanza, Def,, atteso in consiglio dei ministri martedì 9 aprile, In Piazza Affari le vendite colpiscono soprattutto utility come A2a -2,...

Driedaagse Brugge-De Panne femminile 2019 : Kirsten Wild detta legge in Volata - piazzate Balsamo e Bastianelli : Ancora Olanda, due su due per i Paesi Bassi alla Driedaagse Brugge-De Panne: dopo Dylan Groenewegen ieri tra gli uomini, oggi è stata la volta di Kirsten Wild dettare legge in volata nella classica belga valida per il circuito del Women’s World Tour. Strepitosa sul traguardo di De Panne la veterana, campionessa del mondo pochi mesi fa nell’omnium su pista, con uno sprint davvero dominante. Grandi velocità ma pochi tentativi di fuga ...

Volley femminile - serie A1 2019. 24ma giornata. Conegliano : primo posto di consolazione. Novara e Scandicci : Volata per la seconda piazza : Potrebbe essere il giorno della matematica per il primo posto dell’Imoco Conegliano che potrebbe addirittura perdere l’anticipo sul campo di Cuneo e avere la certezza di chiudere in testa la regular season. Sono giorni difficili per le squadre di vertice del campionato italiano, impoegnate su un duplice fronte e, per almeno due delle tre squadre di Champions League, senza troppe soddisfazioni dasl versante europeo. L’Imoco ...