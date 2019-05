Traffico internazionale di eroina e cocaina | la Finanza arresta 16 persone

agi

(Di venerdì 10 maggio 2019) Si conclude con altri sediciti l'operazione "Stop and Go" della Guardia diche tra gennaio 2016 e maggio 2017, portò all'arresto in flagranza di 27perdi stupefacenti e al contestuale sequestro complessivo di circa 100 chili di hashish, 70 di marijuana, 10 die 4 di. Sono stati i finanziari del comando provinciale ad eseguire un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale etneo nei confronti di 16indagate, a vario titolo, per associazione finalizzata alillecito di sostanze stupefacenti e, nello specifico, al commercio di hashish, marijuana,. La droga immessa nel mercato avrebbe fruttato agli strutturati gruppi criminali oltre 5 milioni di euro. Nel dettaglio, l'indagine dei finanzieri del Gico di Catania ha permesso di smantellare due distinte compagini con base ...

