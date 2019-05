TF | resta in carcere leader massacratori Ginevra

Gabriel - svolta nelle indagini : 'Tracce di sangue nel lettino'. I genitori restano in carcere : Potrebbe essere arrivata ad una svolta la ricostruzione dell'omicidio del piccolo , il bimbo di tre anni e mezzo ucciso nel frusinate: per il delitto sono in carcere entrambi i genitori, Nicola ...

Negoziante ucciso a Viterbo - resta in carcere lo statunitense fermato : Luca Sablone Il giudice ha convalidato e disposto la misura cautelare: il 22enne aveva ucciso un commerciante con uno sgabello resta in cella Michael Aaron Pang, lo statunitense fermato a Viterbo e ritenuto colpevole di aver ucciso il Negoziante Norveo Fedeli: il 22enne è stato incastrato dalle videocamere di sorveglianza del negozio. Il giudice Savina Poli ha convalidato il fermo per rapina e omicidio e disposto il carcere nei ...

Non ha mostrato vero pentimento - è pericoloso! Luca Traini resta in carcere : I giudici del Tribunale del Riesame chiamati ad esprimersi sulla misura cautelare del neofascista marchigiano hanno spiegato che non ha mostrato nessun segno di pentimento e che il giorno della tentata strage era in grado di intendere e volere: "Dagli atti è anche emersa l’ipotesi – non del tutto accertata – di un tentativo da parte di Traini di manipolazione dei risultati di parte dei test psicodiagnostici cui era stato sottoposto".

Stupro Viterbo : restano in carcere i due militanti di CasaPound : Gabriele Laganà Il Gip ha respinto la richiesta di domiciliari per i due ragazzi arrestati con l’accusa di violenza sessuale di gruppo compiuta su una donna di 36 anni a Viterbo per "pericolo di inquinamento probatorio" restano dietro le sbarre Francesco Chiricozzi e Riccardo Licci, i due militanti di CasaPound arrestati per violenza sessuale di gruppo compiuta su una donna di 36 anni nel pub Old Manners di Viterbo il 12 aprile ...

Stupro Viterbo - i due arrestati restano in carcere : Stupro Viterbo, i due arrestati restano in carcere Il gip respinge l'istanza di scarcerazione dei due esponenti di Casapound indagati: per il giudice sussiste ancora il rischio di inquinamento delle prove. Intanto i pm dispongono accertamenti tecnici per identificare chi ha ricevuto i filmati e le foto della ...

"Un branco privo di freni inibitori". restano in carcere i ragazzi che hanno picchiato a morte l'anziano : "Stano è stato fatto oggetto di un trattamento inumano e degradante , braccato dai suoi aguzzini, terrorizzato, dileggiato, insultato anche con sputi, spinto in uno stato di confusione e ...

