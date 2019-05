Tav | Toninelli | “Prioritaria ed emergenziale in emendamento Lega? Non voglio polemiche

Se per Toninelli il Ponte sullo Stretto ?è inutile come la Tav : C'è qualcosa che non quadra nella doppia visita in Sicilia del ministro dei trasporti Danilo Toninelli, arrivato nell'isola a inizio marzo accompagnato dal premier Giuseppe Conte, per inaugurare un cantiere già aperto (quello della Cmc a Caltanissetta che si sta occupando dei lavori sulla statale 640 ma che è rimasto fermo per 5 mesi) e questa settimana per l'inaugurazione del restyling del viadotto Morello sulla A19.Un doppio tour che sa tanto ...

Tav - Beccalossi contro Toninelli : i suoi pregiudizi affossano l'economia del Nord : "Il ministro Toninelli "conclude Viviana Beccalossi " dovrebbe sapere che affossando l'economia bresciana e quella del Nord bocciando le grandi opere su basi ideologiche, un giorno dovrà spiegare ai ...

Tav - 'salvo' anche Toninelli - sfiducia in Senato bocciata. Bagarre in aula - lite Forza Italia-M5s : Danilo Toninelli resta al suo posto, alla guida del ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Al Senato non passano, grazie a 159 voti contrari su 102 favorevoli e 19 astenuti, le mozioni di ...

Tav - 'salvo' anche Toninelli - sfiducia in Senato bocciata. E il ministro annuncia la 'targa portabile' : Danilo Toninelli resta al suo posto, alla guida del ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Al Senato non passano, grazie a 159 voti contrari su 102 favorevoli e 19 astenuti, le mozioni di ...

Tav : Toninelli - ridiscuterla è dovere : ROMA, 21 MAR - "La ridiscussione" della Tav "è un dovere assunto dal Governo in Parlamento fin dalla sua nascita e ribadito testualmente attraverso due distinte mozioni: la prima, appena un mese fa, ...

Tav - Toninelli : “Contro di me attacchi personali - ma rifarei tutto”. Proteste e ironia tra i banchi Pd : “Nel “contratto di Governo” si legge testualmente che sul Tav Torino-Lione, ci impegniamo a ridiscuterne integralmente il progetto nell’applicazione dell’accordo tra Italia e Francia. Questo impegno è stato la stella polare della mia azione sul dossier in questi mesi”. Così il ministro Danilo Toninelli, nel giorno della discussione sulle mozioni di sfiducia delle opposizioni in Senato, bollando l’impegno ...

Senato - mozioni Pd e Forza Italia contro Danilo Toninelli su Tav. Lui si difende : “Ridiscuterla un dovere - io coerente” : Una firmata dal Pd, l’altra da Forza Italia. Unico comune denominatore: chiedere le dimissioni di Danilo Toninelli per l’operato del governo sull’Alta Velocità Torino-Lione. Al Senato è il giorno della discussione delle due mozioni di sfiducia contro il ministro dei Trasporti, che intervenendo in aula a Palazzo Madama ha rivendicato il suo operato: “La ridiscussione” della Tav “è un dovere assunto dal Governo ...

Tav - da Forza Italia cartelli contro Toninelli : “Sfiducia? Lo facciamo per te”. Lui li fotografa - seduta sospesa : “Toninelli lo facciamo per te“. Queste le parole scritte nei cartelli di protesta esposti dal gruppo di Forza Italia al Senato durante la mozione di sfiducia nei confronti del ministro delle infrastrutture, il pentastellato Danilo Toninelli. Al termine del sarcastico intervento della senatrice azzurra, Alessandra Gallone, i senatori azzurri hanno sollevato i cartelli, chiedendo così le dimissioni del titolare del ministro dei ...

Ennesima gaffe Toninelli - il Ministro risponde : “Diesel e usata? CosTava meno e non paga il malus” : Arriva, tramite un post sulla pagina ufficiale Facebook, la risposta alle polemiche sull’acquisto di un’auto diesel da parte del Ministro Toninelli Nei giorni scorsi il Ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, è stato al centro delle polemiche per alcune dichiarazioni rilasciate durante un servizio del TG2 Motori in cui rispondeva alle domande della giornalista Maria Leitner. In breve, nonostante le iniziative volte a ...

Toninelli e la gaffe sull'auto diesel : 'L'ho comprata perché cosTava meno. Siamo oltre la follia' : Il ministro Danilo Toninelli è finito in una polemica scomoda dopo la sua gaffe al Tg2 Motori di qualche giorno fa, quando ha elogiato le auto elettriche criticando le auto diesel, per poi ammettere ...

Pubblicati bandi per la Tav. E Toninelli insiste : “E’ sospesa” : L'annuncio e' arrivato via social: come annunciato al termine del consiglio d'amministrazione di lunedi', Telt - la societa' incaricata di realizzare la Torino-Lione - ha pubblicato sulla Gazzetta europea gli 'avis de marche's', i bandi di gara per i tre lotti francesi del tunnel di base della nuova linea ferroviaria ad Alta Velocita'. Valore complessivo dei lavori 2,3 miliardi di euro. Per i si' Tav "una buona notizia", che portera' "tanti ...