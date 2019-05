PS5 e Xbox Scarlett adotteranno obbiettivi e strategie di mercato diversi

Il nuovo Assassin’s Creed Ragnarok in uscita su PS5 e Xbox Scarlett? Prime immagini e dettagli : Potrebbe fare rima con Assassin's Creed Ragnarok la prossima incarnazione della saga rosso sangue targata Ubisoft. Saga iniziata nell'ormai lontano 2007 su PC e sulle console di vecchia generazione, proseguita poi con una pletora di capitoli diversi, tra principali e spin-off. E che, in tempi più recenti, ha saputo decisamente reinventarsi, introducendo ambientazioni completamente open world ed elementi tipici dei giochi di ruolo. Alcuni hanno ...

La PS5 e la nuova Xbox senza dischi : cosa succede nel mondo dei videogame : Due annunci nel giro di poche ore: uno atteso e uno a sorpresa, uno che comunica un'uscita imminente e l'altro invece riferito a un evento più lontano. È quanto avvenuto nel mondo dei videogame con le notizie che arrivano da due dei protagonisti del settore: Sony che ha ufficialmente comunicato alcuni dettagli tecnici della sua futura PlayStation 5 e Microsoft che porta ...

GTA 6 arriverà su PS5 e Xbox Scarlett e sarà ambientato a Liberty City e Vice City? : Superato l'hype e l'entusiasmo per Red Dead Redemption 2, inevitabilmente le attenzioni della rete ora sono rivolte verso GTA 6, il nuovo esponente della celebre serie di Rockstar.Come riporta Dexerto, nelle ultime ore sono apparse in rete nuove presunte informazioni sul gioco grazie a un post su Pastebin. Il commento in questione è stato scritto dallo stesso utente che aveva "azzeccato" le specifiche di PS5 confermate in seguito da Mark Cerny ...

PS5 e la nuova Xbox più potenti di Google Stadia? Nessun dubbio per gli sviluppatori esterni : È ancora relativamente presto per poter parlare di PS5, della nuova Xbox o di Google Stadia, con la battaglia per la prossima generazione videoludica che è ancora lungi dal cominciare. Certo, ci sarebbero obiezioni da fare in merito, visti i diversi leak che hanno interessato in particolar modo la futura console Sony e quella di debutto di Google, con la rete che ha cominciato a fermentare nell'attesa di indicazioni ufficiali da parte dei ...

"PS5 e la prossima Xbox saranno molto più potenti di Stadia" : La prossima generazione di console si avvicina sempre di più. Ma quando arriverà, cosa porterà con sé? Secondo Frederik Schreiber, vicepresidente di 3D Realms, il cui sparatutto in prima persona old school Wrath: Aeon of Ruin sarà pubblicato più tardi quest'anno, PS5 e la prossima Xbox hanno grandi cose in serbo per l'industria, visto che continueranno la tendenza a costruire hardware più vicini agli standard dei PC."Con ogni generazione di ...

Xbox lancia la sfida a PS5 - Microsoft pronta a superare Sony in potenza? : L'eterna battaglia tra Xbox e Playstation è ben lungi dall'essere conclusa. I due storici marchi videoludici sono pronti a rinnovare la sfida anche nella prossima generazione videoludica, con Sony che ha dato ufficialmente il via alle “ostilità” a distanza sciorinando nei giorni scorsi le prime caratteristiche della futura PS5. Un piccolo gioiello dalle prestazioni elevate il nuovo hardware del colosso nipponico, che promette di elevare ancora ...

Xbox Scarlett potrebbe essere più potente di PS5? : Sony che rivela a sorpresa diverse specifiche di PS5 ha inevitabilmente spinto i giocatori a sognare e discutere della prossima generazione di console arrivando anche a chiedersi cosa potremmo aspettarci dalla prossima Xbox. Xbox Scarlett riuscirà a cambiare il trend dell'attuale generazione? Ovviamente non ne abbiamo idea ma a quanto pare potrebbe quanto meno rivelarsi la console più potente sul mercato.Questa supposizione arriva da Ainsley ...

Xbox pronta per l’E3 2019 - in arrivo la risposta a PS5? : Il dualismo tra Playstation e Xbox è ormai pronto a riproporsi anche nella prossima generazione videoludica. Un dualismo di cui chiaramente a beneficiarne in primissima persona saranno i videogiocatori, visto lo stimolo sempre presente per Sony e Microsoft di dare il massimo per strappare consensi e allargare così la propria community a discapito di quella avversaria. Certo, c'è l'incognita Google Stadia da considerare, sebbene i due producer ...

Per Battlefield Bad Company 3 bisognerà attendere PS5 e Xbox Scarlett - ecco perchè : Nel preciso momento in cui c'è nell'aria l'annuncio di un nuovo capitolo della serie Battlefield, il pensiero vola sempre nella stessa direzione: Bad Company 3. Sono ormai diversi gli anni in cui DICE ed Electronic Arts vengono quasi “esortate” dai propri fan a spingere la produzione verso la saga probabilmente più amata in assoluto del franchise, sebbene le richieste siano cadute finora sempre nel vuoto (le ultime due incarnazioni della serie ...

AMD Gonzalo sarà il nuovo SoC per PS5 e Xbox Scarlett? : Attraverso un tweet del noto tech leaker TUM_APISAK, come indicato da Tomshardware, veniamo a conoscenza di un componente hardware che potrebbe essere dedicato alle console next-gen. Secondo quanto svelato, AMD Gonzalo, questo il nome del SoC, potrebbe essere creato appositamente per far parte dei componenti sia di PlayStation 5 che di Xbox Scarlett.I primi rumor riguardo questo componente erano stati avvistati a gennaio di quest'anno, sotto ...

Secondo un analista PS5 e la prossima Xbox saranno le ultime console "tradizionali" : Per anni, analisti e addetti ai lavori hanno predetto la fine delle console così come le conosciamo. Ma ora, grazie ai significativi progressi nella tecnologia di streaming, sembra che un futuro senza console sia più possibile che mai. E Secondo Cristiano Amon, presidente di Qualcomm, l'ascesa dello streaming per il gaming significherà che PlayStation 5 e la prossima Xbox saranno le ultime console tradizionali a vedere la luce, riporta The ...

PS5 e Xbox Scarlett saranno le ultime console di sempre? Indiscrezioni sul futuro del settore : È un panorama videoludico molto diverso da quello che ci si sarebbe potuto aspettare quello che vedrà l’esordio di PS5 e Xbox Scarlett nel prossimo futuro. Le nuove console di Sony e Microsoft troveranno infatti la contrapposizione di Google Stadia, la nuova piattaforma del colosso statunitense che si appresta a rivoluzionare lo scenario dell’industria con l’ascesa dello streaming. Proprio lo streaming pare possa essere la causa principale ...

Il 2020 l'anno di PlayStation Now e Project xCloud e il 2021 quello di PS5 e Xbox Scarlett? : L'entrata in campo di un colosso come Google con l'ambizioso progetto Stadia avrà degli effetti tangibili sul futuro di Sony e Microsoft? Probabilmente sì ma l'analista di IDC, Lewis Ward, è comunque convinto che entrambe le aziende continueranno con i propri piani e in questo senso prevede una situazione molto simile per i due competitor.Ward ne ha discusso sulle pagine di Gaming Bolt, dove tra le altre cose ha indicato quello che potrebbe ...

Secondo l'editore di Kotaku PS5 ed Xbox Scarlett saranno più potenti di Stadia : Recentemente l'editore di Kotaku Jason Schreirer è intervenuto in una discussione sul forum ResetEra riguardo la prossime console di nuova generazione e le relative potenzialità tecniche. Schreirer ha affermato di essere convinto che PS5 ed Xbox Scarlett supereranno i 10,7 teraflops di Stadia, la proposta di Google per il gaming in streaming.Come possiamo leggere nel forum, Schreirer ha dichiarato di essere sicuro che sia Sony che Microsoft ...