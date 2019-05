La canzone di Taylor Swift su Arya de Il Trono di Spade | tutti i riferimenti a Lady Stark

optimaitalia

(Di venerdì 10 maggio 2019) C'è unadisu, la giovane combattente de Ildi. Comenoi, anche la celebre pop star è una grandissima fan dello show targato HBO, tanto da essersi addirittura ispirata a uno dei suoi personaggi preferiti per un suo album.Nel corso di una recente intervista con Entertainment Weekly, l'artista ha spiegato che Reputation, la sua ultima hit, e in particolare il singolo principale del disco, "Look What You Made Me Do", avrebbe dei. Al magazine americano, laha spiegato:"Queste canzoni erano per basate su quello che stavo passando come persona, ma sono state tutte riviste attraverso una sorta di filtro ispirato a Ildi. 'Look What You Made Me Do' è letteralmente tratta dalla lista delle uccisioni di, mentre mentre 'I Did Something Bad' è stata scritta dopo chee Sansa hanno ...

OptiMagazine : La canzone di #TaylorSwift su #Arya de #GameOfThrones, tutti i riferimenti a Lady Stark nel testo… - aelainae : Menomale che adesso tornano Halsey, Taylor e Miley a buttare fuori dalla classifica Justin Bieber, tra i post su Ch… - eyeseuIgi : i did something bad è la seconda canzone migliore del 2017 ed è una tra le mie preferite di taylor ed è ispirata a SANSA -